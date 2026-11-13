〈フアン氏辞任の波紋〉エヌビディアがこれから直面する｢政界ブーメラン｣､トランプとの蜜月から逆回転が始まる

フアン氏が自らの口で真実を語る日は来るのだろうか（写真：編集部撮影）

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エヌビディアのジェンスン・フアン氏が辞任を発表した。男女の仲となった実業家女性が中国のスパイであると報じられたのに続き、自社幹部との別の不倫問題まで勃発した。だがフアン氏とエヌビディアにとってもっとも厳しいのは、これから待ち受けるアメリカ政界からの容赦ない追及と規制強化だろう。

巨額の「政治投資」を行い、トランプ大統領との蜜月を実現してきたフアン氏。だがアメリカ中間選挙でトランプ共和党が惨敗した今、「ブーメラン」のような政界からの反撃に直面しつつある。

GPU禁輸規制後に出現した謎の企業

エヌビディアが現在の苦境に追い込まれる発端は、2022年10月のことだった。バイデン前政権下でアメリカ商務省産業安全保障局（BIS）が、AI（人工知能）に使われるGPU（画像処理装置）の対中輸出の規制に乗り出したのだ。制度としては対象品の輸出に事前許可を義務付けるもの。エヌビディアにとっては事実上、当時最先端品だった「H100」を中国に輸出できなくなった。

皮肉にもこの翌月、AI企業のOpenAIがChatGPTを公開。生成AI時代の幕開けで、これ以降、エヌビディアのGPUに対する世界的需要は爆発的に増えていく。エヌビディアの業績と株価にとってはポジティブな要因だが、こと中国市場については「巨大な需要があるのにGPUを輸出できない」というジレンマを抱えるようになる。

今回、フアン氏との男女関係が報じられているアリス・フアン（黄楽）氏という中国人女性は、シンガポールのネオクラウド企業・メガスピードに関わる女性実業家。同社が発足（前身のゲーム会社から業態転換・社名変更）したのは、バイデン政権の規制から半年足らずの23年3月だ。さらに8カ月後の23年11月には、メガスピードはエヌビディアからアジア太平洋地域における公式のクラウドパートナー（NCP）のオファーを受けている。

NCPの認定は、日本ではソフトバンクやGMOインターネットなどが獲得しているが、これを得るにはエヌビディアとの一定の取引履歴や技術力を保証する取り組みが求められる。この認定を創業間もないシンガポール企業が、アメリカの対中規制が始まったほぼ1年後にスピード取得していた。

記事の続きでは、エヌビディアによる中国へのGPU迂回提供をめぐる疑惑やロビイ活動で急接近したアメリカ政界との距離感、今月下旬に開かれるアメリカ議会下院の中国特別委員会の合同説明会におけるフアン氏への追及の行方についてもお読みいただけます。