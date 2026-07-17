エヌビディアのフアンCEO｢今の日本にはもっと明るいニュースが必要｣､35分間の囲み取材で記者たちに語った一問一答

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7月16日、エヌビディア創業者兼CEOのジェンスン・フアン氏は、東京都内で過密なスケジュールをこなした。日中には虎ノ門で、富士通、ファナック、川崎重工業、安川電機の首脳陣を交えた昼食会が開かれ、フアン氏はとんかつを食しながら懇談した。その後は共同記者会見に臨み、経済産業省が主導するフィジカルAIプロジェクトのキックオフイベントにも出席した。

同日夜には、都内で「NVIDIA Japan AI エコシステムレセプション」が開催された。会場には、スーパーコンピューター「富岳」の開発総責任者として知られる松岡聡氏（理化学研究所 計算科学研究センター長）をはじめ、科学者やスタートアップの起業家、政府関係者らが集まった。

壇上でフアン氏は約25分間、日本に対する思いを語った。冒頭でとりわけ時間を割いたのは、創業期に倒産の危機から救ってくれたセガとの絆と感謝の思いだった。

「私が33歳だったころ、セガ向けの技術開発に行き詰まり、会社は倒産寸前だった。セガの入交昭一郎社長（当時）のもとへ行き、正直に打ち明けた。『私たちの技術はダメだった。でも会社を存続させるために、お金が必要だ』と。彼は、私たちを信じて投資を決めてくれた。あの投資がなければ、今日のエヌビディアは存在していない」

スピーチの終盤、感極まったフアン氏は主賓のあいさつを待たずにグラスを掲げて、「乾杯！」とフライングする一幕も。続いて登壇した松本洋平・文部科学大臣が「さすが世界トップの企業、決断と行動が早い」と述べると、会場には笑いが起きた。

ウイスキーを飲み干したフアン氏は、そのまま会場内で報道陣の囲み取材に応じた。30人あまりの記者たちを前に、当初15分の予定から35分へ大幅に延長し、日本への思いやAIの未来について語り、お気に入りのラーメン店に言及する場面も。以下は、その一問一答。

日本の限界を決めるのは人口でなくなる

（フアン氏）

今日は日本にとって、とても大きな1日だ。「ジャパンAI」の始まりの日だからだ。日本の製造業と産業用ロボットは、驚くほど優れている。ただ、1つ欠けていた技術があった。それが「フィジカルAI」だ。重力や衝突、因果関係を理解する、知能を持ったAIだ。今、われわれはその技術を手にしている。

日本がかつてエヌビディアを救ってくれたという話をご存じの方も多いだろう。今度は、われわれが日本に貢献する番である。次世代のAIと産業の中心はロボットと自動化。今は日本の時代であり、企業や経済が好調な時こそ投資すべき。日本には必要な条件がそろっている。だからさあ、始めよう。Japan is back！

さて、どうしましょうか？ 誰が司会役ですか？ 私の仕事じゃないですね、それではどうぞ。

――中国への半導体出荷の可能性について教えてください。

日本の話をしよう。もっとちゃんとマナーを守ろう。あとであなたに戻るけど、その時はもう少しよい質問をしてほしいな。ここは日本だ。敬意を払い、日本のためによい仕事をしよう。できるか？

――もちろんです。

よし、いいね。では次、どうぞ。

――NECやソフトバンク、ホンダなどエヌビディアと提携するためにコンソーシアムに多くの日本の企業が名を連ねています。この枠組みをどう位置づけますか。