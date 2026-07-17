政治・経済・投資 #エヌビディア旋風の衝撃 前の記事 次の記事 〈44社が出資〉国産AI開発のソフトバンク連合｢ノエトラ｣､エヌビディアの次世代GPUを導入して大型データセンター建設 4分で読める 公開日時：2026/07/17 02:17 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 日本政府と民間企業が進める国産AI基盤開発プロジェクトは､エヌビディアの画像処理半導体（GPU）｢ルービン｣を2万7500個超を搭載する次世代AIサーバーを導入する計画だ。計算資源を確保し､国産AI基盤の開発に弾みを付ける。 この記事は有料会員限定です 残り 1461文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #国産 #経済安全保障 #LLM（大規模言語モデル） 関連業界 #ロボット #AI #データセンター 関連企業 #ソフトバンク #ＮＥＣ #富士通 #ソニーグループ #ホンダ #東京エレクトロン #三菱ＵＦＪ銀行 #トヨタ自動車 #ファナック #三菱重工業 #日立製作所 #川崎重工業 #エヌビディア 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます エヌビディア旋風の衝撃 2026/07/17 更新 2 記事 フォロー 前の記事 エヌビディアCEOが15日夜に神田の居酒屋を訪れて日本の経営者らと懇談…日本企業との提携をあす発表 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 庶民向け居酒屋に集う時価総額1300兆円の頭脳､エヌビディアを支える台湾サプライヤー｢最強の身内｣の正体 中国半導体の父｢日本企業への出資｣で狙う新市場━━日中関係悪化でも民間資本で繋げる､ラピダスの勝算や"日本流ものづくり"から学ぶこと “株価ストップ安”に沈んだ東京エレクトロン、快進続くアドバンテストの明暗、ディスコとイビデンは強気→「AI半導体ブーム」の現在地 【日の丸･露光装置】劣勢のニコンとキヤノンに訪れた商機――最先端でなくても生き残れる切り札は｢後工程｣｢ASML互換｣で､生産能力増強 日立の1兆円買収｢元は取れた｣と言える3つの根拠━オープンAIとは初面談で合意､デジタル担当役員が語る｢決めたらすぐ動く会社｣へ変わった真相 5年で時価総額5倍増の20兆円超え！日立製作所は｢日本の総合電機メーカー｣からどのようにしてグローバル企業へと変身を遂げたのか？ ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0