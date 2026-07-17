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政治・経済・投資 #エヌビディア旋風の衝撃

〈44社が出資〉国産AI開発のソフトバンク連合｢ノエトラ｣､エヌビディアの次世代GPUを導入して大型データセンター建設

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（写真：ブルームバーグ）

日本政府と民間企業が進める国産AI基盤開発プロジェクトは､エヌビディアの画像処理半導体（GPU）｢ルービン｣を2万7500個超を搭載する次世代AIサーバーを導入する計画だ。計算資源を確保し､国産AI基盤の開発に弾みを付ける。

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エヌビディア旋風の衝撃
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