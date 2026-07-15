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ビジネス #NHKは勝ち残れるか

〈NHK受信料〉収支均衡達成に向けて受信料｢下げ止まり｣対策を強化､支払い督促の申立件数は過去最多に

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東京・渋谷にあるNHK放送センター（撮影：今井康一）

受信料収入の下落に何としても歯止めをかけたい――。NHKが6月23日に発表した2025年度（26年3月期）決算はそんな思いがにじみ出ていた。

企業の売上高に当たる事業収入は前期比微増の6130億円。純利益に当たる事業収支差金は318億円の不足（赤字）だった（いずれも単体）。不足額は同130億円減ったが、3期連続の赤字となった。

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NHKは勝ち残れるか
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大野 和幸 東洋経済 記者
おおの かずゆきKazuyuki Ohno

ITや金融､自動車､エネルギーなどの業界を担当し、関連記事を執筆。資産運用や相続、年金、介護など高齢化社会に関するテーマでも、広く編集を手がける。Xは大野和幸

 

 

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