ビジネス #NHKは勝ち残れるか 前の記事 次の記事 〈NHK受信料〉収支均衡達成に向けて受信料｢下げ止まり｣対策を強化､支払い督促の申立件数は過去最多に 3分で読める 公開日時：2026/07/15 10:01 有料会員限定 東京・渋谷にあるNHK放送センター（撮影：今井康一） 大野 和幸 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES 受信料収入の下落に何としても歯止めをかけたい――。NHKが6月23日に発表した2025年度（26年3月期）決算はそんな思いがにじみ出ていた。 企業の売上高に当たる事業収入は前期比微増の6130億円。純利益に当たる事業収支差金は318億円の不足（赤字）だった（いずれも単体）。不足額は同130億円減ったが、3期連続の赤字となった。 この記事は有料会員限定です 残り 851文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #決算・業績 #政策 関連業界 #放送局 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます NHKは勝ち残れるか 2026/07/15 更新 2 記事 フォロー 次の記事 〈NHKのネット配信〉事業は2つのサービスに収斂､今後のカギは｢テレビを観ない層｣へのアピール 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 井上会長が語るNHKの未来…｢スポーツ･エンタメは公共放送の重要な役割､配信も含めて質の高い番組を提供していく｣ 〈NHKのネット配信〉事業は2つのサービスに収斂､今後のカギは｢テレビを観ない層｣へのアピール W杯中継の好評から急転直下､値上げ発言で大炎上… 3期連続赤字NHKが｢1億総テレビ離れ｣時代に直視すべき｢受信料改革｣ NHK｢受信料7000億円｣肥大化に募る厳しい視線 受信料徴収に巨額経費が使われる深刻な矛盾 開始半年で大失速の｢NHK ONE｣､65億円のオンデマンド収入を守るより受信料で過去番組を全解放するべき"当然の帰結" 【今すぐ成績を上げる方法】｢勉強しても成績が上がらないのはなぜ？｣の謎は｢たった一つの質問｣で解明する 大野 和幸 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おおの かずゆきKazuyuki Ohno ITや金融､自動車､エネルギーなどの業界を担当し、関連記事を執筆。資産運用や相続、年金、介護など高齢化社会に関するテーマでも、広く編集を手がける。Xは大野和幸。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0