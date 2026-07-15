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ビジネス #NHKは勝ち残れるか

〈NHKのネット配信〉事業は2つのサービスに収斂､今後のカギは｢テレビを観ない層｣へのアピール

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「NHK ONE」のアカウント数は6月末425万件に（写真：編集部撮影）

NHKが鳴り物入りで昨秋に始動したのが、ネット配信サービスの「NHK ONE」である。

それまでの旧「NHKプラス」などをまとめて2025年10月にスタート。旧NHKプラスのアカウント数は668万件あったが、当初、スムーズな移行ができないなどのトラブルが発生。半年後の今年3月までには362万件、6月末には425万件へと持ち直した。

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NHKは勝ち残れるか
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大野 和幸 東洋経済 記者
おおの かずゆきKazuyuki Ohno

ITや金融､自動車､エネルギーなどの業界を担当し、関連記事を執筆。資産運用や相続、年金、介護など高齢化社会に関するテーマでも、広く編集を手がける。Xは大野和幸

 

 

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