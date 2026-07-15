〈NHKのネット配信〉事業は2つのサービスに収斂､今後のカギは｢テレビを観ない層｣へのアピール

1/1 PAGES

NHKが鳴り物入りで昨秋に始動したのが、ネット配信サービスの「NHK ONE」である。

それまでの旧「NHKプラス」などをまとめて2025年10月にスタート。旧NHKプラスのアカウント数は668万件あったが、当初、スムーズな移行ができないなどのトラブルが発生。半年後の今年3月までには362万件、6月末には425万件へと持ち直した。