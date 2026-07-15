有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（7/18・25日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #株主総会2026

東京コスモス電機の｢アクティビスト社長｣が振り返る成果と課題…今度は投資先｢フォスター電機｣の社外取締役に就任

8分で読める 有料会員限定
東京コスモス電機
昨年の株主総会で取締役が総入れ替えとなった東京コスモス電機（編集部撮影）

INDEX

1年前の2025年6月24日。神奈川県相模原市の電子部品メーカー、東京コスモス電機が開いた株主総会は大わらわだった。会社が提案した取締役人事が全員否決され、代わりにアクティビスト（物言う株主）ファンドの人事案が可決。取締役会を構成する経営陣が丸ごと入れ替わったのだ（経緯はこちら）。
新社長に就いたのは、シンガポール拠点の投資ファンド「アクシウム・キャピタル」の門田泰人CEO（最高経営責任者）。組織再編や中期経営計画の策定を断行し、改革を進めてきた。メドがついたとして6月の株主総会で社長を退任し、代表取締役兼取締役会議長としてガバナンスを統べる傍ら、M&Aを所管する。
東京コスモス電機の社長を退任した門田氏だが、今度は音響機器メーカーのフォスター電機の社外取締役にも就任した。「アクティビスト社長」としての1年間の振り返りと、「アクティビスト社外取」に就任した意気込みについて、門田氏を直撃した。

「社長業は70点」、M&Aで利益を2～3倍へ

ーー25年6月、ファンドの投資先だった東京コスモス電機に株主提案を行い、社長に就任しました。1年間の成果は。

大きく取り組んだことは2つある。1つは新たな中期経営計画の策定だ。新経営陣が勝手に作るのではなく、従業員の声を盛り込むことに気を使った。経営幹部とは毎週議論を重ね、ランチミーティングやタウンホールミーティングを通じてほぼすべての従業員と意見交換を行った。

もう1つはガバナンスだ。これまでの経営はどんぶり勘定で、製品ごとの利益率や顧客単位の収益性といった情報が経営陣に正確に伝わっていなかった。「どの原材料の価格がどれくらい上がったため、製品コストにどれくらい響いているか」というデータを抽出できず、原材料価格が上昇する中でも価格転嫁ができなかった。そこで原価管理を徹底し、データを裏付けとした価格交渉ができるようにした。

「営業」や「技術」といった部門間の連携も不十分だった。そこで今年1月から、製品単位で各部門を一気通貫で管理する事業本部制を導入した。まだ日は浅いが、部門間のコミュニケーションは明らかに活性化している。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

株主総会2026
18 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

一井 純 東洋経済 記者
いちい じゅんJun Ichii

不動産、銀行業の取材を経て現在は証券業界担当。PE・不動産ファンドやアセットマネジメント、 アクティビズムなどを取材。 CFA協会認定証券アナリスト。

この著者の記事一覧
山下 美沙 東洋経済 記者
やました みさMisa Yamashita

生まれも育ちも山梨県。神戸大学経済学部卒。入社後は精密業界を担当し、ロボットやピアノ、腕時計業界などを取材してきた。2026年5月からは、ソニーやパナソニックなど電機業界を担当。好きなことは工場見学や企業ミュージアム巡り。仕事との境目はあまりない。

連絡先:misa-yamashita[at]toyokeizai.co.jp

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

保険の正体 特集 12記事
注目キーワード
#不動産 #育児・保育 #財務・税務