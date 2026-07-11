HYBE JAPAN代表｢K-POPは音楽ジャンルではなくシステム｣､アイドルからバンドまでJ-POP参入への野望

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韓国の総合エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）の日本法人、HYBE JAPANは7月3日、日本で大規模なオーディションを開催すると発表した。ガールズ、ボーイズ、バンドを対象に幅広く育成を進める方針で、ハン・ヒョンロックCEOは「日本でも『マルチレーベル体制』を完成させる」と語る。これから複数の音楽レーベルを立ち上げていく方針だ。

K-POPアーティストの日本展開を支援してきたHYBE JAPANが、日本でのアーティスト育成に本格的に乗り出す狙いはどこにあるのか。ハン・ヒョンロックCEOに聞いた。

活動支援から育成までを日本でローカライズ

――HYBE JAPANとして過去最大規模となるオーディションを開催し、アーティストの発掘・育成を進める方針を明らかにしています。主力事業である、K-POP所属アーティストの日本市場での活動支援から、業務の軸足が変わっていくのでしょうか？

私がBig Hit Solutions Japan（現HYBE JAPAN）に赴任したのは2020年。入社から半年足らずで日本に来たのですが、当時は20人規模の組織でした。そのときから、大きく2つのミッションを推進していきました。