第一生命･隅野社長｢旧態依然とした営業スタイルを変革し､福利厚生など新領域のサービスを提供して成長を目指す｣

1/1 PAGES

──金利の上昇といった環境変化にどう対応していますか。

市中金利の上昇によって、顧客の貯蓄性商品への感度は非常に高まってきている。当社では指数連動型個人年金保険「ステップジャンプ」が長期的なヒットとなっているが、競合他社の動向を見ても、資産形成系の商品は、さらに時流に乗ったものをグループ全体で用意していく必要がある。

──AIを活用した営業変革について教えてください。