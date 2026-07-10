ビジネス #保険の正体 前の記事 次の記事 第一生命･隅野社長｢旧態依然とした営業スタイルを変革し､福利厚生など新領域のサービスを提供して成長を目指す｣ 3分で読める 公開日時：2026/07/10 17:01 有料会員限定 第一生命保険 社長 隅野俊亮（撮影：梅谷秀司） 中村 正毅 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ──金利の上昇といった環境変化にどう対応していますか。 市中金利の上昇によって、顧客の貯蓄性商品への感度は非常に高まってきている。当社では指数連動型個人年金保険「ステップジャンプ」が長期的なヒットとなっているが、競合他社の動向を見ても、資産形成系の商品は、さらに時流に乗ったものをグループ全体で用意していく必要がある。 ──AIを活用した営業変革について教えてください。 この記事は有料会員限定です 残り 1192文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #経営 #生成AI #年金 関連業界 #AI #生命保険 #コンサルティング 関連企業 #第一ライフグループ #パソナグループ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 保険の正体 2026/07/10 更新 4 記事 フォロー 次の記事 生保｢埋蔵金｣課税の悪夢､金融庁が保険会計の見直しを検討､利益増による課税膨張を懸念する一部の大手生保が反発 前の記事 保険選びの決定版！ 生保28社の社員による｢他社のお薦め保険｣を集計！医療､がん､収入保障､円建て終身の首位は？ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 【詳報】プルデンシャル生命で600人の顧客情報が漏洩､元社員が顧客資料を持ち出し､不正競争防止法違反の可能性も 【日銀が利上げを決定】政策金利1.0%は31年ぶり／そもそも「政策金利」って何？／なぜ上がる？まだ上がる？／「利上げ」が暮らしにもたらす影響／アメリカの金利水準と比べると？ 【独占】日本航空､鳥取三津子社長が語る飲酒不祥事に対する｢反省｣とこれからの｢成長戦略｣ 【独自】金融庁がメットライフ生命保険に対して報告徴求命令／出向者による顧客情報などの無断持ち出しをめぐり 日本の生保業界は変化に適応できず､殻に閉じこもっていた／保険はもっとシンプルに安くできると確信した 【独自】代理店取引をめぐって金融庁が生命保険8社に是正圧力､適正化に向けた進捗状況について追加報告を要求 中村 正毅 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 なかむら まさきMasaki Nakamura 報道部編集委員。これまで雑貨メーカー、ネット通販、ネット広告、自動車部品、地銀、第二地銀、協同組織金融機関、メガバンク、政府系金融機関、財務省、総務省、民生電機、生命保険、損害保険などを取材してきた。趣味はマラソンと読書。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0