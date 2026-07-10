有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（7/11号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #保険の正体

第一生命･隅野社長｢旧態依然とした営業スタイルを変革し､福利厚生など新領域のサービスを提供して成長を目指す｣

3分で読める 有料会員限定
第一生命保険 隅野俊亮社長
第一生命保険 社長 隅野俊亮（撮影：梅谷秀司）

──金利の上昇といった環境変化にどう対応していますか。

市中金利の上昇によって、顧客の貯蓄性商品への感度は非常に高まってきている。当社では指数連動型個人年金保険「ステップジャンプ」が長期的なヒットとなっているが、競合他社の動向を見ても、資産形成系の商品は、さらに時流に乗ったものをグループ全体で用意していく必要がある。

──AIを活用した営業変革について教えてください。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

保険の正体
4 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

中村 正毅 東洋経済 記者
なかむら まさきMasaki Nakamura

報道部編集委員。これまで雑貨メーカー、ネット通販、ネット広告、自動車部品、地銀、第二地銀、協同組織金融機関、メガバンク、政府系金融機関、財務省、総務省、民生電機、生命保険、損害保険などを取材してきた。趣味はマラソンと読書。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

銀行動乱 特集 10記事
注目キーワード
#少子化 #放送局 #ホテル