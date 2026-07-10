ビジネス #保険の正体 前の記事 次の記事 生保に巣くう詐欺の病巣､金銭不祥事が続発する異常事態､生保11社で発生した金銭詐取など約20の不祥事一覧 7分で読める 公開日時：2026/07/10 17:03 有料会員限定 プルデンシャル生命が1月に開いた記者会見は反省の色が薄く「噴飯もの」（金融庁幹部）だった（撮影：今井康一） 中村 正毅 東洋経済 記者 フォロー 1/4 PAGES INDEX 107人が不正行為 垣間見える隠蔽体質 潜在する金銭不祥事 「生命保険会社の営業活動を通じて形成された顧客との信頼関係を悪用し、金銭を詐取するなどの極めて悪質な事案が多数確認されている」 「単なる個別不祥事にとどまらず、業界全体に対する社会的信頼を損ない、保険事業の存在意義そのものを揺るがしかねない深刻な問題だ」 6月、東京・日比谷にある生命保険協会の会議室で、金融庁の幹部は居並ぶ生保の首脳陣に向かって、そう苦言を呈した。 この記事は有料会員限定です 残り 2919文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #内部不正 #金融庁 #事件･裁判 関連業界 #メガバンク #生命保険 関連企業 #ソニー生命保険 #ソニーフィナンシャルグループ #プルデンシャル生命保険 #ソニーグループ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 保険の正体 2026/07/10 更新 4 記事 フォロー 前の記事 生保｢埋蔵金｣課税の悪夢､金融庁が保険会計の見直しを検討､利益増による課税膨張を懸念する一部の大手生保が反発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 【詳報】プルデンシャル生命で600人の顧客情報が漏洩､元社員が顧客資料を持ち出し､不正競争防止法違反の可能性も 【独自】プルデンシャル生命の元営業社員が顧客資料を持ち出し600人の情報が漏洩､不正競争防止法違反の可能性も 三井住友海上･海山社長｢30年度に修正利益2800億円｣｢あいおいとの合併を機に事業構造を変革する｣ メットライフ生命保険も出向者による｢スパイ活動｣／銀行など36代理店から2400件超の内部情報を無断で持ち出し 【独自】損害保険大手3社がトヨタ自動車から内部情報や従業員の個人情報を持ち出し､｢スパイ活動｣問題が損保で再燃 【独自】金融庁がメットライフ生命保険に対して報告徴求命令／出向者による顧客情報などの無断持ち出しをめぐり 中村 正毅 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 なかむら まさきMasaki Nakamura 報道部編集委員。これまで雑貨メーカー、ネット通販、ネット広告、自動車部品、地銀、第二地銀、協同組織金融機関、メガバンク、政府系金融機関、財務省、総務省、民生電機、生命保険、損害保険などを取材してきた。趣味はマラソンと読書。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0