有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（7/11号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #保険の正体

生保に巣くう詐欺の病巣､金銭不祥事が続発する異常事態､生保11社で発生した金銭詐取など約20の不祥事一覧

7分で読める 有料会員限定
記者会見で謝罪するプルデンシャル生命の経営陣
プルデンシャル生命が1月に開いた記者会見は反省の色が薄く「噴飯もの」（金融庁幹部）だった（撮影：今井康一）

INDEX

「生命保険会社の営業活動を通じて形成された顧客との信頼関係を悪用し、金銭を詐取するなどの極めて悪質な事案が多数確認されている」

「単なる個別不祥事にとどまらず、業界全体に対する社会的信頼を損ない、保険事業の存在意義そのものを揺るがしかねない深刻な問題だ」

6月、東京・日比谷にある生命保険協会の会議室で、金融庁の幹部は居並ぶ生保の首脳陣に向かって、そう苦言を呈した。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

保険の正体
4 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

中村 正毅 東洋経済 記者
なかむら まさきMasaki Nakamura

報道部編集委員。これまで雑貨メーカー、ネット通販、ネット広告、自動車部品、地銀、第二地銀、協同組織金融機関、メガバンク、政府系金融機関、財務省、総務省、民生電機、生命保険、損害保険などを取材してきた。趣味はマラソンと読書。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

銀行動乱 特集 10記事
注目キーワード
#少子化 #放送局 #ホテル