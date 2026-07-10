生保に巣くう詐欺の病巣､金銭不祥事が続発する異常事態､生保11社で発生した金銭詐取など約20の不祥事一覧

プルデンシャル生命が1月に開いた記者会見は反省の色が薄く「噴飯もの」（金融庁幹部）だった（撮影：今井康一）

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INDEX 107人が不正行為

垣間見える隠蔽体質

潜在する金銭不祥事

「生命保険会社の営業活動を通じて形成された顧客との信頼関係を悪用し、金銭を詐取するなどの極めて悪質な事案が多数確認されている」

「単なる個別不祥事にとどまらず、業界全体に対する社会的信頼を損ない、保険事業の存在意義そのものを揺るがしかねない深刻な問題だ」

6月、東京・日比谷にある生命保険協会の会議室で、金融庁の幹部は居並ぶ生保の首脳陣に向かって、そう苦言を呈した。