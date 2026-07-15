驚異の"BTS･V売れ"からタリーズ､横浜市､VRまで､HYBE｢アーティストIP｣が広げる推し活経済圏

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気温3度の寒風吹きすさぶ、2025年12月の東京・原宿――。19時を目がけて、最大300人超が「アットコスメトーキョー」に行列を作った。Aiロボティクスのスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」のアンバサダーにBTSのVが就任し、7日間限定のポップアップイベントが開催されたためだ。

19～21時は事前予約不要で入場できるとあって、店頭の巨大ビジュアルや限定グッズなどを目当てにファンが押し寄せた。期間中は店内外にVの巨大パネルが多数展示され、記念撮影してSNSに投稿する来店客が終日絶えなかった。代表アイテムの美容液（3960～4950円）にノベルティーを付けた限定セットは次々と売れ、外国人観光客がまとめ買いする姿も目立った。

YunthはDtoC（直販）を中心とした化粧品ブランドだったが、昨年11月にさらなる成長を見据えて店頭販売や海外展開へと舵を切った。その起爆剤としたのが、BTS・Vのアンバサダー起用だ。2024年9月に上場したばかりの企業としては、思い切った決断に映る。

CM動画がXで2000万回再生

だが、その効果は圧倒的だった。CM動画が国内外で拡散され、Xでの再生回数は2000万回に到達。同社のインスタグラムのフォロワー数は1カ月で約2.5倍に増えた。ドラッグストアなどでの展開も順調で、Vのビジュアル広告とともに売り場の目立つ場所に陳列された。冒頭のようなポップアップイベントも東京や大阪で開かれ、大きな反響を呼んだ。