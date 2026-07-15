有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（7/18・25日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #宇宙ビジネスの熱波

楽天･AST連合｢日本版スターリンク｣はどれほどつながるのか…1500億円の補助金事業｢J-LEO｣プロジェクトに残る課題

7分で読める 有料会員限定
楽天グループの衛星ダイレクト通信は画期的サービスとなるか（撮影：今井康一）
  • 秋山 文野 サイエンスライター／翻訳者（宇宙開発）

INDEX

2026年6月30日、総務省が進める「自律性確保に向けた低軌道衛星インフラ整備事業（J-LEO）」、いわゆる「日本版スターリンク」はRASTを間接補助事業者として採択すると発表した。RASTは楽天グループと米衛星通信事業者ASTスペースモバイルの合弁会社で、ASTは独自の低軌道通信衛星コンステレーションによるDTCサービスを計画している。DTCとは衛星と携帯電話が直接つながる衛星ダイレクト通信のことで、基本的に「圏外」がなくなる画期的サービスだ。楽天モバイルはこの仕組みを使って、年内に「Rakuten最強衛星サービス」を開始するとしている。

「日本版スターリンク」は海外衛星を活用

総務省のJ-LEO事業は、日本国内で衛星コンステによるDTCの展開を目指すもので、災害時のローミングサービスを含め、山間部や離島でも利用可能とすることを求めている。29年3月までに1日の約7割の時間（16時間以上）でDTCによるビデオ通話を可能にすること、日本国内に衛星管制施設を設置することなどが条件だ。DTCは多数の通信衛星の展開を必須とするため、海外事業者との提携が現実的とみられていたが、実際に楽天とASTが連携するRASTがJ-LEOに採択された。

ASTでは現在展開中の通信衛星「BlueBird」シリーズの計画が26年に入って大きく変貌している。3月に国際電気通信連合（ITU）に提出された衛星の軌道・周波数計画から、いまだつまびらかにされていないJ-LEOの方向性を読み解くことができる。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

宇宙ビジネスの熱波
26 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

秋山 文野 サイエンスライター／翻訳者（宇宙開発）
あきやま あやのAyano akiyama

1990年代からパソコン雑誌の編集・ライターを経てサイエンスライターへ。ロケット／人工衛星プロジェクトから宇宙探査、宇宙政策、宇宙ビジネス、NewSpace事情、宇宙開発史まで。著書に電子書籍『｢はやぶさ｣7年60億kmのミッション完全解説』、訳書に『ロケットガールの誕生 コンピューターになった女性たち』ほか。2023年4月より文部科学省 宇宙開発利用部会臨時委員

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

保険の正体 特集 12記事
注目キーワード
#不動産 #育児・保育 #財務・税務