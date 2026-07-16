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エヌビディアCEOが15日夜に神田の居酒屋を訪れて日本の経営者らと懇談…日本企業との提携をあす発表

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（写真：ブルームバーグ）

来日中の米エヌビディアのジェンスン･フアン最高経営責任者（CEO）は15日､｢今週はジャパンAIの幕開けの週になる｣と述べ､日本の大手企業との提携発表を16日に控えていると予告した。15日夜には神田の居酒屋を訪れ､日本の経営者らと懇談した。

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