政治・経済・投資 エヌビディアCEOが15日夜に神田の居酒屋を訪れて日本の経営者らと懇談…日本企業との提携をあす発表 3分で読める 公開日時：2026/07/16 00:22 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 来日中の米エヌビディアのジェンスン･フアン最高経営責任者（CEO）は15日､｢今週はジャパンAIの幕開けの週になる｣と述べ､日本の大手企業との提携発表を16日に控えていると予告した。15日夜には神田の居酒屋を訪れ､日本の経営者らと懇談した。 この記事は有料会員限定です 残り 1083文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #生成AI #サプライチェーン 関連業界 #ロボット #半導体 #AI 関連企業 #セガ #エヌビディア 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢エヌビディアCEOを中洲にお招きしたい｣…スタートアップ新聖地･福岡市のリーダー高島市長が描く差別化のシナリオ ｢泣きそうな顔をしたジェンスン･フアン｣に手を差し伸べた入交昭一郎･元セガ社長。｢もう一度チャンスを与えたい｣と感じさせたものとは 庶民向け居酒屋に集う時価総額1300兆円の頭脳､エヌビディアを支える台湾サプライヤー｢最強の身内｣の正体 〈インタビュー〉安川電機｢人型ロボット｣に本格参入､目指す勝ち筋…買収された東京ロボティクス社長｢AIロボット用モーターから共同開発する｣ 産業用ロボット業界の雄･ファナックが自前主義を捨てて｢オープン化｣を決断した真意。｢コア部分は明け渡さない｣と語る山口社長の"勝ち筋" エヌビディアがCESで明かした2026年の新基軸､｢フィジカルAI｣のプラットフォームを完全制覇する三位一体戦略とは？ ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0