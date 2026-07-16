【ロマンス詐欺】日中ハーフ女性に騙されて1カ月で2500万円を奪われた一部始終を元オリンピック選手が赤裸々に告白

1/3 PAGES

「自分は冷静に判断ができる人間という自負があった。それでもだまされた」。東洋経済の取材にこう語るのは、投資詐欺に遭い、わずか1カ月で2500万円を奪い取られた中村恒一さん（60代、仮名）だ。

中村さんは1992年、ボブスレー競技でオリンピックに出場した元オリンピアンである。目立ったのはボブスレーだけではない。レスリングをしていた18歳の時には国体（少年の部）で優勝し、20歳で全日本選手権4位に入賞。その後、角界に転身し、21歳で大相撲名古屋場所序の口で7戦全勝（優勝決定戦で敗退）を飾った。23歳ではカヌーの全日本選手権（10000m）で6位に入賞。ボブスレーの日本代表選手としてオリンピックに出場したのは28歳の時だった。

現役引退後はボブスレー日本代表チームのコーチ・監督となり、長野五輪（1998年）ではヘッドコーチを務めた。アテネ五輪（2004年）で金メダルを獲得した女子マラソンの野口みずき選手が所属したチームでは渉外担当を担う。その後、早稲田大学大学院スポーツ科学修士を修め、近年まで上場企業の陸上競技部シニアマネジャーを務めていた。

スポーツ選手としてだけでなく、アスリートとのかかわりも豊富だった中村さんは、いわば人間分析のプロ。その中村さんが国際詐欺グループに狙われ、餌食となった。なぜか――。中村さんに、2500万円を振り込み警察に被害届を出すまでの一部始終を語ってもらった。インタビューを4回に分けて掲載する。

――最初のきっかけは何だったのですか。

2023年5月11日のことだった。「酒井清子」を名乗る人物からフェイスブックに「友達申請」がきた。名前も、アイコンに表示されている写真も見たことはない。いつもであれば深く考えることなく削除をする。SNSの友達申請が詐欺の端緒になるケースが多いことは知られていたからだ。

だが、削除しようとしたその時、手が止まった。フェイスブックに表示された「共通の友達」の中に、見覚えのある名前があったからだ。私がレスリングの実業団チームに所属していた時の指導者だ。人柄がよく、たいへんお世話になった恩師。私と同じ元オリンピアンだが、アスリートとしては雲の上の存在だった。

信頼の最上位にいる恩師と、彼女は「友達」だった。私は削除するのをやめ、友達を「承認」した。間もなく、酒井清子からメッセージが送られてきた。

「はじめまして、酒井清子と申します。よろしくお願い致します。」

彼女に恩師との関係を聞いてみたが、とくに深い付き合いはなく、仕事上の接点もないということだった。ではなぜ友達に？と思ったが、それ以上は聞かなかった。

彼女は中国籍で、母親は日本人だという。フェイスブックのプロフィールには海外生活をうかがわせる写真が並んでいた。メッセージをやりとりしているうちに意気投合し、私が日常使いしているLINEで交信を続けることになった。