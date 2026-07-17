〈インタビュー〉レゾナック社長｢ここから5年は負ける気がしない｣､17事業売却して"半導体銘柄"へ転身の成算

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INDEX 機会損失の防止が最優先

最優先事項は企業価値の最大化

昭和電工と旧日立化成が、2023年1月に経営統合して誕生したレゾナック・ホールディングス。従来の総合化学メーカーから、急ピッチで脱皮を進めている。戦略の中心に据えるのが、半導体材料への注力と親和性の薄い事業の再編だ。

生成AIブームに半導体業界全体が沸く中、レゾナックが推し進める半導体銘柄への大胆な転身は吉と出るのか。22年から一連の改革を率いてきた髙橋秀仁社長に聞いた。

――総合化学メーカーからの脱却を進めています。半導体・電子材料事業の売上高比率を、30年度までに5割（25年度は38％）へ引き上げる目標を掲げていますが、進捗はどうでしょうか。

どや顔で最近言っているのだが、ここから5年は負ける気がしない。われわれの強みは、半導体の後工程における機能性材料の圧倒的なポートフォリオを持っていること。半導体業界の主要プレーヤーは、それぞれ5年先までのロードマップを持っている。世界中のキープレーヤーの情報が直接集まるポジションにおり、他社とは情報の解像度や確度がまったく違う。

ただし得意とする後工程の材料開発は、一種の自転車操業でもある。開発競争で他社に一歩でも後れを取れば、すべてのシェアを失いかねない。だからこそ研究開発費をはじめとするリソースだけは絶対に削減しないように指示している。

機会損失の防止が最優先

――顧客である半導体メーカーが巨額の利益を上げる一方で、半導体材料メーカーの利益率は爆発的には伸びていません。技術革新が速く複数購買の圧力もある中、収益性をどのように高めていきますか。

とくにメモリーメーカーは市況の変動が非常に激しく、需給が逼迫したタイミングで一時的に価格を引き上げて莫大な利ザヤを稼ぐ。これは石油化学事業と同じ仕組みといえる。