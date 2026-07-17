都立中受の王､｢ena｣が34泊35日の合宿を実施⋯価格は約80万円､2000人収容で攻勢！ 背景に都立離れ急加速の衝撃

｢ena｣は都立中受験で圧倒的な支持を得ているが、打ち出す戦略には焦りが透ける （写真：編集部撮影）

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INDEX 合宿は3年で30日伸びた

都立離れが業績を直撃

社員の待遇は同業に見劣り

今年の夏、進学塾「ena」が前代未聞の合宿を実施する。

来たる7月21日、34泊35日の「小6・中3夏期必勝合宿」が始まる。1日の勉強時間は13時間、価格は1人当たり約80万円だ。スマホやゲームから隔離され、食事・入浴・就寝時間以外のすべてを勉強に充てる。海の日の3連休が明けたら、参加者は、夏休みのほとんどを受験勉強に捧げることになる。

「共働きだから、学童も兼ねていると考えれば結構助かる」「こんなにやって志望校に合格できなかったら、コスパは悪い」「子供の体力やメンタルは大丈夫なのか」――。合宿への参加を検討している保護者の中では、賛否が割れている。

合宿は3年で30日伸びた

enaといえば、都立中受験の「雄」というイメージを持つ人も多いだろう。「中高受験ena」は東京都を中心に約180教室展開し、都立中の合格者数は15年連続でナンバーワン（運営会社の学究社調べ）。大きな青い「ena」の看板は東京の街角で頻繁に目につき、都内の受験家庭に広く知られた学習塾だ。

そんな圧倒的な実績を持つenaが近年、合宿を急激に長期化させ、業界を驚かせている。