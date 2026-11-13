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〈ついに辞任〉フアン氏のエヌビディア持ち株比率は3％超､取締役会が担う後継者選びの重み､マスク氏との決定的な差

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NVIDIA創業者であるジェンスン・フアン前CEOの持ち株比率はわずか（写真：編集部撮影）

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エヌビディアは11月12日、創業者でCEOのジェンセン・フアン氏が辞任すると発表した。後任CEOが決まるまでは、コレット・クレス最高財務責任者（CFO）が暫定CEOを兼任する。クレス氏は2013年にエヌビディアに入社してCFOを務めてきた人物だ。

フアン氏解任の可否をめぐる報道を受けてエヌビディア株は11日の時間外で約8％下落、辞任発表後は一時14％超まで下げた。

フアン氏をめぐるニュースは10月末から続いていたが、流れが変わったのはこの4日間だ。10月29日にニューヨーク・タイムズ紙が、フアン氏と中国のスパイとされるアリス・フアン氏の関係を報道すると、それを受けて11月8日にフアン氏は社員に向けたメモの中で不貞を認めて謝罪。「エヌビディアに全力を尽くし、皆さんの信頼を取り戻すために努める」とした。

同日に取締役会は独立調査を始めつつ、「国家安全保障や当社の機密が損なわれたと信じる理由はない」「ジェンスンと経営陣を信頼している」との声明を発表。その後、ドナルド・トランプ米大統領は「彼は大丈夫だと思う」などと発言し、フアン氏をフォローしていた。

インテルCEOも社内規定違反で辞任

そこから風向きが変わったのはニューヨーク・タイムズによる報道だった。11日、ヘルスケア担当のバイスプレジデントで、フアン氏の直属の部下とされるキンバリー・パウエル氏との不倫関係を報道した。そして冒頭のように取締役会による解任決議準備の報道に至る。

同業のインテルでは18年に、当時のブライアン・クルザニッチCEOと従業員との不適切な関係が指摘され、社内規定に違反していたことを理由に辞任したケースがある。

1993年にエヌビディアを創業し、時価総額世界トップ企業に育て上げたCEOのフアン氏でも、「自分の会社」に解任されうる構造だ。

ソフトバンク創業者の孫正義氏とは昵懇の仲。写真は2024年のNVIDIA AI Summit Japan（写真：編集部撮影）

一般的にオーナーが率いるテック企業では、1株に複数の議決権を伴う種類株によって創業者は守られていることが多い。

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石阪 友貴 東洋経済 記者
いしざか ともきTomoki Ishizaka

早稲田大学政治経済学部卒。2017年に東洋経済新報社入社。食品・飲料業界を担当しジャパニーズウイスキー、加熱式たばこなどを取材。2019年から製薬業界をカバーし「コロナ医療」「製薬大リストラ」「医療テックベンチャー」などの特集を担当。現在は半導体業界を取材中。

連絡先：t-ishizaka [at] toyokeizai.co.jp

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