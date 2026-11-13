エヌビディアも出資するAIクラウドのコアウィーブが｢無担保社債に頼らない資金計画｣を提示　売上高は2.7倍に急成長

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コアウィーブは、AI向けに特化したクラウド基盤を提供する米国企業です。GPUを大量に束ねた計算資源を、AIラボや大手テック企業、一般企業に貸し出しています。2025年に上場し、顧客との長期契約を裏付けにした借り入れで設備投資を拡大してきました。

そんな同社が11月10日、2026年7〜9月期の決算を発表しました。売上高は37億ドルで、前年比168%増。受注残は約1330億ドルに積み上がっています。資本市場が不安定になるなか、経営陣は説明の多くを資金調達の方針に充てました。

無担保社債は使わず、顧客契約に紐づく借入と前払金で賄う

マイケル・イントレーターCEOは、資本市場の最近の変動を踏まえて資金調達の考え方を説明しました。現在の利回りでは無担保社債市場を使わず、その必要もないと述べています。7〜9月期末時点の負債の加重平均コストは7.9%で、前年から2.5ポイント下がりました。

受注残の履行に必要な残りの設備投資は、大半を遅延引出タームローン（DDTL）で調達します。DDTLは個別の顧客契約に対応させた担保付き借入で、対象となる設備投資の70〜100%を賄えるとのこと。

上場以降の金利はSOFRに2.25〜5.5ポイントを上乗せした水準で、投資適格の顧客向けは下限、AIラボ向けは上限に近くなります。現在の金利では上限でも10%未満です。2027年までのコミット済み設備投資の75%超は、投資適格の顧客とエンタープライズ顧客に紐づいています。