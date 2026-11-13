｢私はこの会社と､その未来を心から信じています｣エヌビディアの暫定CEOが従業員に宛てた書簡に書かれていること

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米エヌビディアの取締役会は､ジェンスン･フアン最高経営責任者（CEO）の正式な後任探しを進める一方､13年間にわたり最高財務責任者（CFO）を務め､テクノロジー業界で長い経験を持つコレット･クレス氏に当面の経営を託す。

クレス氏（59）は2013年､CFO兼エグゼクティブ･バイスプレジデントとしてエヌビディアに入社した。生成AIブームによって同社の画像処理半導体（GPU）が最も需要の高い半導体となり､株価が2000%余り上昇するはるか前のことだ。

クレス氏は多くの点で､フアン氏とは対照的だ。表舞台に立つことを避け､金融関係者との交流も主にあらかじめ設定された場にとどめるなど､発言には際立って慎重だ。決算説明会など公の場で積極的に発言するようになったのも､比較的最近のことだ。

エヌビディアがクレス氏を暫定CEOに起用したのは､危機に直面した企業としては典型的な対応だ。取締役会が正式な後任を探す間､CFOに経営を支える役割を担わせることは珍しくない。

幹部人材紹介会社スタントン･チェースのマネジングディレクター､キャシー･ローグ氏は｢今回のような状況では､暫定トップとしてはCFOが最適だ｣と指摘。｢CFOほど社内外から信頼され､幅広い人脈を持つ人はいない。現在は大きな混乱のさなかにあるが､危機の際には安定と安心感を示すことが重要だ｣と述べた。

クレス氏にとって､今回の就任は決してタイミングが良いとはいえない。エヌビディアは来週､8－10月（第3四半期）決算を発表する。さらに､会計年度末まで3カ月を切っており､財務部門が通常にも増して多忙となる時期でもある。

それでも､当面の対応として取締役会は｢賢明な判断を下した｣と､シーバート･フィナンシャルのマーク･マレク最高投資責任者（CIO）は話す。｢クレス氏は受注の数字を隅々まで把握している｣という。

クレス氏のエヌビディアでの在任期間は､S&P500種株価指数やフォーチュン500の構成企業でCFOを務める平均期間の2倍を超え､社内とウォール街の双方で信頼を得ている。スタントン･チェースのローグ氏は､クレス氏が｢会社の発展の全過程に関わってきた｣と指摘。取締役会が正式な後任CEOを探す間､経営の安定を図る上で最も適した人物だとの見方を示した。