葛飾区｢キャプテン翼スタジアム｣構想に深まる疑念…325億円土地買収を"極秘交渉"､サッカークラブ系企業に調査委託

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10月18日、東京都葛飾区の区民ホールで、ある大型公共事業をめぐる住民説明会が開かれた。

区が進めているのは、世界的人気サッカー作品「キャプテン翼」を活用した、総事業費500億円規模に上るスタジアム建設計画だ。この日、集まった住民たちの硬い視線の先で、区の担当者が示したのは、その基本方針だった。

舞台は、JR総武線新小岩駅から徒歩7分の「東新小岩運動場」。現在、6.8万㎡の敷地には野球場や陸上競技場、テニスコートなどが並ぶ。区はこの土地を2024年に325億円を投じて取得し、天然芝やホスピタリティラウンジを備え、1.5万人以上を収容できるJ1基準のスタジアムの整備を目指している。

噴出する住民の反発

葛飾区は「キャプテン翼」原作者の高橋陽一氏の出身地で、同氏がオーナーを務めるサッカークラブ「南葛SC」（関東サッカーリーグ1部所属）のホームタウンでもある。同クラブは現在、約2000人規模の区立奥戸総合スポーツセンターを本拠地としているが、将来的なJリーグ上位参入を見据え、かねてスタジアム建設を熱望してきた。

区は、今年6月、スポーツ政策を専門とする大学教授のほか、Jリーグ特任理事で元日本代表選手の小野伸二氏らで構成する検討委員会を設置。10月には、スタジアムの「あるべき姿」として、スタジアムを国際コンテンツの発信拠点などとする方針を取りまとめた。

一方、これまで7回にわたり開催された住民説明会では、計画への反対・不安を訴える声が噴出している。

「『キャプテン翼』の舞台は静岡のはずだ。事業の推進は原作者のためで、葛飾区が犠牲になるように感じられる」「日常的に多くの住民に利用されている運動場を潰し、一クラブのためにスタジアムを造るのならば暴挙ではないか」

住民有志による「東新小岩運動場を守る会」も発足し、署名活動や区長ら関係者への要請の準備を進めている。

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