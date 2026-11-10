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ビジネス #信金・信組ランキング 2026

信金･信組｢預金流出｣ワーストランキング…1位は3割減､相続や人口減少､熾烈な金利競争を背景に半数以上が預金減少

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預金減少が業界の深刻な課題となる中、「高い金利」で対抗する信金・信組が増えている（画像：あすか信用組合HP）

INDEX

信用金庫と信用組合の預金が減っている。

日本銀行が公表する預金者別預金の統計によると、信金全体の2026年3月末の個人預金は前年同期比0.27%のマイナスとなった。25年3月末に続き、2年連続での減少だ。

統計データが存在する1956年3月末以降、70年間で個人預金がマイナスとなったのは直近の2年のみ。法人預金なども含めた預金全体ではかろうじて0.2%のプラスだが、預金の大部分を占める個人預金が減少し始めたことで、全体でもマイナスに転じるのは時間の問題だ。

東洋経済では、全国の信金・信組が公表するディスクロージャー誌を集計し、個別金融機関の預金残高（譲渡性預金は除く）の増減を調査した。すると254の信金のうち117信金、143の信組のうち95信組で26年3月末の預金が前年比で減少となっていたことがわかった。

地域別では、47都道府県のうち27県で減少となった。東京・愛知・大阪・神奈川・福岡といった大都市圏はプラスだった一方、秋田を除く東北5県や北陸の富山、福井などで減少となり、地域別でも明暗が分かれた。

ワースト1位は不祥事も直撃

それでは信金・信組の預金流出ワーストランキングを見ていこう。ランキングは減少率が大きい順に並べ、参考指標として預貸率も記載している。

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信金・信組ランキング 2026
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髙岡 健太 東洋経済 記者
たかおか けんたKenta Takaoka

宮崎県出身。九州大学経済学部卒。在学中にドイツ・ホーエンハイム大学に留学。エンタメ業界担当を経て、現在はM&Aや金融業界担当。MMTなどマクロ経済に関心。

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