エヌビディア株が時間外取引で急落､｢ジェンスン･フアンCEO不在の将来｣を投資家が意識

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米半導体大手エヌビディアの株価は11日の時間外取引で急落した。ジェンスン･フアン最高経営責任者（CEO）の退任を巡る懸念が投資家の間で強まった。

ニューヨーク時間午後5時30分（日本時間12日午前7時30分）現在､株価は9%安。フアン氏が直属の部下と関係を持っていたとニューヨーク･タイムズ（NYT）が報じた後､時間外取引で下落し始めた。その後､エヌビディア取締役会がフアン氏の解任に向け準備を進めているとウォールストリート･ジャーナル（WSJ）が報じ､下げ幅が拡大した。フアン氏は週末､中国のスパイとされる人物と別の不倫関係にあったことを認めていた。

ジョーンズトレーディングのチーフマーケットストラテジスト､マイケル･オルーク氏は｢非常に厳しい状況になるだろう｣と指摘。｢ジェンスン氏は今年の売上高が70%伸びると予想していた。ベンダーファイナンスや積極的な手法を巡る問題もあり､後任者は今後1年､次々と問題への対応と後始末に追われることになる｣と述べた。

オルーク氏はさらに､｢独立調査でこれらの疑惑が確認されれば､取締役会は同氏を解任すると考えざるを得ない。今のコーポレートガバナンスではそれが標準的な対応だ。さらに悪いことに､これは一度きりではない｣と語った。