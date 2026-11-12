有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（11/14号）
有料会員登録
政治・経済・投資

エヌビディア株が時間外取引で急落､｢ジェンスン･フアンCEO不在の将来｣を投資家が意識

3分で読める 会員登録で読める
（写真：ブルームバーグ）

米半導体大手エヌビディアの株価は11日の時間外取引で急落した。ジェンスン･フアン最高経営責任者（CEO）の退任を巡る懸念が投資家の間で強まった。

ニューヨーク時間午後5時30分（日本時間12日午前7時30分）現在､株価は9%安。フアン氏が直属の部下と関係を持っていたとニューヨーク･タイムズ（NYT）が報じた後､時間外取引で下落し始めた。その後､エヌビディア取締役会がフアン氏の解任に向け準備を進めているとウォールストリート･ジャーナル（WSJ）が報じ､下げ幅が拡大した。フアン氏は週末､中国のスパイとされる人物と別の不倫関係にあったことを認めていた。

エヌビディアの取締役会は､創業者のジェンスン･フアンCEOが､中国のスパイと疑われる女性を含む2件の不倫関係を持ったことが明らかになったのを受け､同氏を解任する準備を進めていると､米紙ウォールストリート･ジャーナルが11日に伝えた。Source: Bloomberg

ジョーンズトレーディングのチーフマーケットストラテジスト､マイケル･オルーク氏は｢非常に厳しい状況になるだろう｣と指摘。｢ジェンスン氏は今年の売上高が70%伸びると予想していた。ベンダーファイナンスや積極的な手法を巡る問題もあり､後任者は今後1年､次々と問題への対応と後始末に追われることになる｣と述べた。

オルーク氏はさらに､｢独立調査でこれらの疑惑が確認されれば､取締役会は同氏を解任すると考えざるを得ない。今のコーポレートガバナンスではそれが標準的な対応だ。さらに悪いことに､これは一度きりではない｣と語った。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

ブルームバーグ

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

信金・信組ランキング 2026 特集 4記事
注目キーワード
#広告 #通勤電車 #首都圏