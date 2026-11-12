なぜカシオの電卓は60年稼ぎ続けられるのか､関数電卓を年2000万台以上売る｢泥くさい教育開拓｣｢模倣品対策｣のすごみ

関数電卓は海外の教育現場で採用されており、大学入試などの必需品として定着している（写真：カシオ計算機）

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日本の大学入学共通テストでは、持参すれば即不正行為。しかし欧米では、試験場の必需品となっている道具がある。四則演算以外にも、微積分や対数、三角関数などの計算機能を持つ「関数電卓」だ。

ドイツ・バイエルン州の大学入学資格試験（2025年数学アビトゥーア試験パートB）に持ち込みが認められるリストとして、以下の記述がある。



「州教育省が定める規則・基準に適合した電卓（ein Taschenrechner, der den vom Staatsministerium getroffenen Regelungen entspricht）」

フランスの大学入学資格試験「バカロレア（Baccalauréat）」ほか、オーストラリアやアメリカなどでも同様に持ち込みが許可されている。日本では、理系大学生が期末試験で使う程度にとどまるが、海外では小学校から高校まで幅広く浸透している。

手計算が重視される日本に対し、海外では計算過程を説明させるような「思考力」を問う問題が出題される。カシオ計算機の教育事業部長、佐藤智昭氏は「単に答え合わせをするための道具ではない」と語る。

カシオの「隠れた事業柱」

その関数電卓で世界首位級のシェアを握るのがカシオ計算機だ。これまでに販売した電卓の累計台数は18億台に上る。

コロナ禍に見舞われた20～21年度を除き、EdTech（教育）事業（16～25年度）における関数・一般電卓は、売上高400億円、営業利益率15％超という安定した業績を維持している。主力商品が、年間2000万台を世に送り出す関数電卓だ。1972年の初号機発売から半世紀以上が経つ成熟製品でありながら、なぜこれほど稼ぎ続けられるのか。

その理由は、海外の理数教育において「必需品化」と「寡占化」を達成したことにある。必需品となった関数電卓は、生徒が進学するたびに購入需要が発生するうえ、市場はカシオとアメリカのテキサス・インスツルメンツの2強状態。世界100カ国以上で過半数のシェアを維持するカシオの地位は盤石となっている。