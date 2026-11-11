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ビジネス #カシオ計算機 成熟事業を超える

〈G-SHOCK依存からの脱却〉｢カシオウォッチ｣が完全復活､時計事業の二軸戦略で花開く"チープ路線"からの決別

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カシオの時計事業で「Ｇ-SHOCK」の依存度は4割台まで低下している（撮影：梅谷秀司）

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かつて「チープカシオ」として親しまれてきた腕時計ブランドが、「カシオウォッチ」として海外を軸に復活を遂げている。長らくカシオ計算機の時計事業は「G-SHOCK（Gショック）一本足打法」と揶揄されてきたが、ここにきてカシオウォッチとの二軸戦略が実を結びつつある。

東京都内・家電量販店の時計コーナー。売り場の中央ショーケースには、数万～数十万円の「Gショック」が整然と並ぶ。世界中にファンを持つGショックは、家電量販店にとっても看板ブランドの1つだ。

Gショックを横目にショーケースの奥へ進むと、プラスチックケースに入った1000～3000円台のシンプルなデジタル時計「CASIO Collection」が壁に陳列されている。「海外のお客さんが、スマホの画面を見せながら『これが欲しいです』と買いに来る。毎日10本以上は売れている」と、店員は説明する。

カシオウォッチは女性や若者に人気

カシオの時計事業の売上高におけるGショック比率は、2023年度には50％を超えていたが、26年度に42％へ低下した。残りの大部分をカシオウォッチが占める。

転機となったのは7年前。ヨーロッパの富裕層が安さや品質よりも、デザインを見てカシオウォッチを買い始めた。「チープカシオからの脱却が始まった」と時計事業部長の高橋央氏は当時を振り返る。  

ヨーロッパの富裕層からブームが起こった「カシオウォッチ」のアイコニックモデル（撮影：梅谷秀司）

欧州での自発的なブームに乗じるべく、カシオはブランドの再定義を行った。2つのブランドのファン層が違うことを明確にして、ユーザー層の拡大に乗り出したのだ。

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カシオ計算機 成熟事業を超える
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小林 朔 東洋経済 記者
こばやし さくSaku Kobayashi

2003年生まれ、東京都北区出身。
早稲田大学政治経済学部を卒業後、2026年入社。楽器、時計、ロボットなど広く精密機械業界を担当。趣味は登山、長距離を歩くこと。野球テレビ観戦と1970〜90年代の懐メロを聴くことが好き。興味分野は企業の社会的責任(CSR)や障がい者雇用について。

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