〈G-SHOCK依存からの脱却〉｢カシオウォッチ｣が完全復活､時計事業の二軸戦略で花開く"チープ路線"からの決別

カシオの時計事業で「Ｇ-SHOCK」の依存度は4割台まで低下している（撮影：梅谷秀司）

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INDEX カシオウォッチは女性や若者に人気

Gショックは若年層にもアプローチ

かつて「チープカシオ」として親しまれてきた腕時計ブランドが、「カシオウォッチ」として海外を軸に復活を遂げている。長らくカシオ計算機の時計事業は「G-SHOCK（Gショック）一本足打法」と揶揄されてきたが、ここにきてカシオウォッチとの二軸戦略が実を結びつつある。

東京都内・家電量販店の時計コーナー。売り場の中央ショーケースには、数万～数十万円の「Gショック」が整然と並ぶ。世界中にファンを持つGショックは、家電量販店にとっても看板ブランドの1つだ。

Gショックを横目にショーケースの奥へ進むと、プラスチックケースに入った1000～3000円台のシンプルなデジタル時計「CASIO Collection」が壁に陳列されている。「海外のお客さんが、スマホの画面を見せながら『これが欲しいです』と買いに来る。毎日10本以上は売れている」と、店員は説明する。

カシオウォッチは女性や若者に人気

カシオの時計事業の売上高におけるGショック比率は、2023年度には50％を超えていたが、26年度に42％へ低下した。残りの大部分をカシオウォッチが占める。

転機となったのは7年前。ヨーロッパの富裕層が安さや品質よりも、デザインを見てカシオウォッチを買い始めた。「チープカシオからの脱却が始まった」と時計事業部長の高橋央氏は当時を振り返る。

欧州での自発的なブームに乗じるべく、カシオはブランドの再定義を行った。2つのブランドのファン層が違うことを明確にして、ユーザー層の拡大に乗り出したのだ。