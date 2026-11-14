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政治・経済・投資 #介護崩壊前夜－－相次ぐケアマネ殺傷事件が示唆するもの

ゴミ出しから生活保護申請､救急車同乗､死後事務まで担ってきたケアマネ､高齢者が刃を向ける複雑事情

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なぜケアマネジャーに刃が向けられるのか（画像：PIXTA）
  • 大月 えり奈 ルポライター・カメラマン・社会福祉士

INDEX

在宅介護の現場で、ケアマネジャー（介護支援専門員）が訪問先の利用者やその家族に襲われる事件が続いている。介護保険を利用する人のケアプラン（介護サービス計画書）を作成する専門職であるケアマネは、高齢化が進んで要介護者が増える日本では必要な存在であるはずだが、現場では多くのケアマネが利用者やその家族からハラスメントを受けてきた。訪問先で起きる事件は、その最たるものだ。
なぜサポートする立場のケアマネが狙われるのか。背景には、双方の関係性だけでは説明できない、高齢者を取り巻く環境の複雑さがある。社会福祉士の資格を持つルポライター、大月えり奈氏による連載【介護崩壊前夜――相次ぐケアマネ殺傷事件が示唆するもの】の第7回は、ハラスメントを誘発しているものを考察する。

今年6月に埼玉県川口市で発生したケアマネジャー殺害事件では、90代の母親と同居する60代の息子が、ケアマネを刃物で襲った。近隣住民への取材では「息子は若い頃、人間関係がうまくいかずにたびたび仕事を辞めていた」「長年引きこもり気味だった」という声が聞かれたほか、「親の年金で生活していた」という親族の証言があった。「8050問題」（中高年の子が高齢の親に依存）を背景とする世帯だった可能性もある。

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介護崩壊前夜－－相次ぐケアマネ殺傷事件が示唆するもの
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大月 えり奈 ルポライター・カメラマン・社会福祉士
おおつき えりなErina Otsuki

ブリッジ・ジャパン、NHK、医療介護CBニュースなどを経てフリーランス。福祉やハンセン病の取材が長い。社会福祉士。カメラマン。

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