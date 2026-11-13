ラトニック商務長官に追及の矛先､商務省産業安全保障局は機能していたのか？ エヌビディア問題で対中規制に焦点

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米エヌビディアのジェンスン･フアン氏が経営トップの座を追われた余波が､ワシントンの中枢にも及んでいる。同社の高性能AI半導体の中国流出を防ぐため､米商務省が十分な対策を講じていたのかを巡り､ラトニック商務長官に厳しい目が向けられている。