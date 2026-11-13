政治・経済・投資 ラトニック商務長官に追及の矛先､商務省産業安全保障局は機能していたのか？ エヌビディア問題で対中規制に焦点 5分で読める 公開日時：2026/11/13 16:30 会員登録で読める （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 米エヌビディアのジェンスン･フアン氏が経営トップの座を追われた余波が､ワシントンの中枢にも及んでいる。同社の高性能AI半導体の中国流出を防ぐため､米商務省が十分な対策を講じていたのかを巡り､ラトニック商務長官に厳しい目が向けられている。 この記事は会員限定です 残り 2370文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 【防衛・安全保障】なぜ日本に「反撃能力」が必須か／ウクライナで証明された「専守防衛」の限界／トランプ大敗で本当に怖いのは外交の“空白化”／露・中・北の“一体化”が進む／能動的サイバー防御の重要性 ジェンスン･フアンCEOが電撃辞任のエヌビディア…｢カリスマ｣が去っても株価を戻せるか アップルとの相違点 〈エヌビディア経済圏の申し子〉コアウィーブ好調決算でも拭えぬ資金循環の先行き懸念､フアン氏辞任で問われる持続力 月収5万円で受診遅れ､2日後死亡…｢生きたくなかったのでは｣｢安楽死が必要｣と飛躍する世論に欠けた《4つの視点》 ｢主催者が逃亡？｣5万人来場のはずが…鳥取グルメフェス大炎上の根本原因 一方出演者の｢神対応｣にネット称賛 ｢ドリル優子｣から｢保守本流の顔｣へ？ 税調副会長をクビになった小渕優子氏が"総裁選のダークホース"に浮上する裏事情 ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0