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ラトニック商務長官に追及の矛先､商務省産業安全保障局は機能していたのか？ エヌビディア問題で対中規制に焦点

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（写真：ブルームバーグ）

米エヌビディアのジェンスン･フアン氏が経営トップの座を追われた余波が､ワシントンの中枢にも及んでいる。同社の高性能AI半導体の中国流出を防ぐため､米商務省が十分な対策を講じていたのかを巡り､ラトニック商務長官に厳しい目が向けられている。

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