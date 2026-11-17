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江戸時代、吉原という遊廓があった。最高位の遊女は太夫（たゆう）と呼ばれ、容姿が美しいだけでなく、和歌、書道、茶道、舞踊、箏、三味線、囲碁、将棋などの教養や芸事を仕込まれていた。その太夫の中でも、後世まで名を残した名妓が何人かいて、薄雲（うすぐも）太夫もそのひとりだ。

こんな逸話がある。当時は穴あき銭を銭緡（さし・銭の穴に通す細い紐）で100枚くらい束ねたりしていた。それが廊下に一束、落ちていた。それを見た薄雲太夫が「恐ろしい虫がいる！」と驚いたというのだ。

つまり、銭を知らなかったのだ。知らなければ、銭の束はたしかに毛虫とかムカデの仲間のようにも見える。なにしろ禿立（かむろだち）と言って、7歳や8歳から廓（くるわ）の中で生活しているのだ。外に出ることができない。お客の勘定は茶屋のほうでする。お金で買われて吉原にやってきて、日々お金で買われている遊女が、お金を知らなかったというのは悲惨な話だが、当時は「銭を知らないとは、奥ゆかしい」と人気が出たそうだ。

今ではもう、どんな深窓の令嬢でも、お金を知らないということはない。すべてカードで支払って、紙幣などは見たことがないという人はいるかもしれないが、お金にいかに力があるかは実感しているはずだ。貧乏なら、なおさらだ。

では、現代では、お金を知らないなんて人は、もういないのか？

それが、いたのだ！