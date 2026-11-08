単価2倍値上げと社長の暴走で崩壊状態の人材派遣会社…社長自身も地獄の業火の壮絶な現実

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INDEX いきなり派遣の単価を2倍に

優秀な社員から辞めていく

どうでもいい話で恐縮だが、月に1回、能楽堂に足を運んでいる。能は200演目以上あるが、その構成には型がある。

無念や怨念を抱いて亡くなった者が、現世に亡霊となってあらわれ、苦悩を語りながら舞う。太鼓の激しいリズムが鳴り響き、地謡（じうたい）の男たちが低く唸（うな）り上げる。

うむ。鎮魂歌であり、ロック＆ブルースにも通じる。

中でも、「阿漕（あこぎ）」という演目は、地獄の業苦を描き出す。

密漁を繰り返して捕まった漁師が、極刑となり海に沈められる。地謡が法華経を読誦する中、亡霊が猛火に喘（あえ）ぎ苦しむ。

ちなみに「阿漕」という言葉は、この舞台となった伊勢・阿漕ヶ浦から来ている。

前振りが長くなった。

A氏（40代）からの告発メールを読んだとき、この言葉が頭をよぎった。

いきなり派遣の単価を2倍に

「昨年、人材派遣会社に役員としてスカウトされましたが、社長がヤバすぎました。投資や海外旅行で散財し、赤字に転落。すると、いきなり派遣の単価を2倍にしたんです。当然、派遣先の会社は発注を減らし、社員の退職も止まりません。私も8カ月で辞めました」

2倍にするってどういう職種？

「クリエーティブな人材を派遣しています。大手企業って紙のカタログやパンフレットを作るじゃないですか。その制作ができる部隊を送り込んでいます」

じゃあ、社長はその道のプロ？