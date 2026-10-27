金を稼いで使うことは｢不気味でうす気味悪い｣かもしれない…『100万回生きたねこ』作者のたどり着いた境地とは？

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私は20歳のときに突然、難病になった。大学3年生で、就職活動の前だった。医師から「もう就職は無理。大学に残るのも無理。親に面倒を見てもらうしかない」と言われた。しかし、私は遅い子どもで親は高齢だった。資産があるわけでもない。親を頼ったのでは、将来的に生きていけなくなるのは確実だった。

社会に出てどんな仕事をしようかと考えることはあっても、働けなくなるということは考えたことがなかった。そういうこともありうると思ってみたことさえなかった。

病室の6人部屋の窓から、街行く人たちが見えた。あの人たちもみんな働いて生きているのだと思うと、なんだかあらためて驚きを感じた。いろんな人たちがいる。若い人から年配の人まで。元気そうな人から、よろよろしている人まで。

この人たちがみんな、どこかで働いて、生きていけるだけのお金を稼いでいるのか？ そんなことが可能なのか？ 生きていけるだけのお金となると、けっこう必要だ。みんながみんな、そんな能力を持っているのか？ いろんな事情で働けない人もいるはずだ。そういう人たちは、いったいどうしているのだろう？ ホームレスになるにも健康は必要だ。生活保護？