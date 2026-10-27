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ビジネス #ビジネスと人生は絶望に満ちている

金を稼いで使うことは｢不気味でうす気味悪い｣かもしれない…『100万回生きたねこ』作者のたどり着いた境地とは？

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絶望に効く今週の名言
『死ぬ気まんまん』／光文社文庫

私は20歳のときに突然、難病になった。大学3年生で、就職活動の前だった。医師から「もう就職は無理。大学に残るのも無理。親に面倒を見てもらうしかない」と言われた。しかし、私は遅い子どもで親は高齢だった。資産があるわけでもない。親を頼ったのでは、将来的に生きていけなくなるのは確実だった。

NHK「ラジオ深夜便」の人気コーナー「絶望名言」に出演中の文学紹介者が、ビジネスと人生の“絶望”に効く名言を毎週お届けする。【火曜日更新】

社会に出てどんな仕事をしようかと考えることはあっても、働けなくなるということは考えたことがなかった。そういうこともありうると思ってみたことさえなかった。

病室の6人部屋の窓から、街行く人たちが見えた。あの人たちもみんな働いて生きているのだと思うと、なんだかあらためて驚きを感じた。いろんな人たちがいる。若い人から年配の人まで。元気そうな人から、よろよろしている人まで。

この人たちがみんな、どこかで働いて、生きていけるだけのお金を稼いでいるのか？ そんなことが可能なのか？ 生きていけるだけのお金となると、けっこう必要だ。みんながみんな、そんな能力を持っているのか？ いろんな事情で働けない人もいるはずだ。そういう人たちは、いったいどうしているのだろう？ ホームレスになるにも健康は必要だ。生活保護？

ビジネスと人生は絶望に満ちている
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頭木 弘樹 文学紹介者
かしらぎ・ひろき

20歳から13年間の闘病の際にカフカの言葉が救いとなった。NHK「ラジオ深夜便」の「絶望名言」に出演中。

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