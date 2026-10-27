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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【57】Crafton Biotechnology／高純度mRNAで新薬開発へ

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渡辺社長
24年就任の渡辺社長は金融業界出身（写真：編集部撮影）
  • 塚崎 朝子 ジャーナリスト/博士（医学）・慶応大学非常勤講師

［社 名］Crafton Biotechnology（クラフトンバイオテクノロジー）
［設 立］2022年3月
［資本金（資本準備金含む）］1億円
［社員数］9人／15人
［代表者名］渡辺勇人
［所在地］愛知県名古屋市
   大学発 

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塚崎 朝子 ジャーナリスト/博士（医学）・慶応大学非常勤講師
つかさき あさこAsako Tsukasaki

東京都世田谷区生まれ。読売新聞記者を経て、医学・医療、科学・技術分野を中心に執筆多数。国際基督教大学教養学部卒業、筑波大学で修士（経営学）、東京医科歯科大学で修士（医療管理学）。再生医療・新薬開発など生命科学に関する取材経験が豊富で、専門家向け・一般向け双方に分かりやすく解説。

著書に、『免役の守護者 制御性T細胞とはなにか』（坂口志文氏との共著、講談社）、『iPS細胞はいつ患者に届くのか』（岩波書店）、『世界を救った日本の薬 画期的新薬はいかにして生まれたのか？』（講談社）、『新薬に挑んだ日本人科学者たち』（講談社）ほか。

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