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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【7】Highlanders／人型ロボットで工場の生産改善

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人型ロボットと増岡CEO
人型ロボット「N」で、競争が激化する市場の覇権を狙う増岡CEO（写真：編集部撮影）

［社 名］Highlanders（ハイランダーズ）
［設 立］2023年5月
［資本金（資本準備金含む）］100万円
［社員数］約15人／約35人
［代表者名］増岡宏哉
［所在地］東京都豊島区
   大学発    連続起業家 

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横山 隼也 東洋経済 記者
よこやま じゅんやJunya Yokoyama

トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。

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