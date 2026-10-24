ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【7】Highlanders／人型ロボットで工場の生産改善 2分で読める 公開日時：2026/10/24 05:00 有料会員限定 人型ロボット「N」で、競争が激化する市場の覇権を狙う増岡CEO（写真：編集部撮影） 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Highlanders（ハイランダーズ） ［設 立］2023年5月 ［資本金（資本準備金含む）］100万円 ［社員数］約15人／約35人 ［代表者名］増岡宏哉 ［所在地］東京都豊島区 大学発 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 530文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #ロボット #大学発ベンチャー #スタートアップ 関連業界 #自動車（国内） #ロボット（フィジカルAI） #FA（ファクトリーオートメーション） 関連企業 #日産自動車 #三菱自動車 #京都製作所 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 14 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【8】Spakona／自動車から防衛までAIを開発 前の記事 すごいベンチャー【6】Vieureka／AI搭載カメラで介護の負担軽減 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 中国｢フィジカルAI｣銘柄の上場ブームに早くも秋風…ロボット用減速機の環動科技がIPO申請を取り下げ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 中国シャオペン決算が映す｢EVの次｣の主戦場 量産前のロボット事業が企業価値1兆円 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 よこやま じゅんやJunya Yokoyama トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0