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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【6】Vieureka／AI搭載カメラで介護の負担軽減

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AIカメラ
クラウドで管理するAIカメラを使い、介護施設で見守りを支援（写真：Vieureka）

［社 名］Vieureka（ビューレカ）
［設 立］2022年7月
［資本金（資本準備金含む）］1億2500万円
［社員数］10人／11人
［代表者名］宮﨑秋弘
［所在地］大阪府大阪市

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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茶山 瞭 東洋経済 記者
ちゃやま りょうRyo Chayama

1990年生まれ、大阪府高槻市出身。京都大学文学部を卒業後、読売新聞東京本社に入社。岐阜支局や経済部に在籍し、 司法や調査報道のほか、民間企業や中央官庁を担当した。 2024年に東洋経済に移り、通信、SIer、データセンター業界を取材。メディア、都市、AIといった領域にも関心がある。趣味は、読書、散歩、旅行。学生時代は、理論社会学や哲学・思想を学んだ。

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