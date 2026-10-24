ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【6】Vieureka／AI搭載カメラで介護の負担軽減 2分で読める 公開日時：2026/10/24 05:00 有料会員限定 クラウドで管理するAIカメラを使い、介護施設で見守りを支援（写真：Vieureka） 茶山 瞭 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Vieureka（ビューレカ） ［設 立］2022年7月 ［資本金（資本準備金含む）］1億2500万円 ［社員数］10人／11人 ［代表者名］宮﨑秋弘 ［所在地］大阪府大阪市 この記事は有料会員限定です 残り 511文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #高齢者住宅 関連業界 #介護 #ソフトウェア（業界特化） #AI（国内） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 14 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【7】Highlanders／人型ロボットで工場の生産改善 前の記事 すごいベンチャー【5】ZetaX／製造機械の故障予兆を検知 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ シリコンバレーの話題の主役｢AIエージェントスタートアップ｣に立ちはだかる"門番"と"信頼"の壁 茶山 瞭 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 ちゃやま りょうRyo Chayama 1990年生まれ、大阪府高槻市出身。京都大学文学部を卒業後、読売新聞東京本社に入社。岐阜支局や経済部に在籍し、 司法や調査報道のほか、民間企業や中央官庁を担当した。 2024年に東洋経済に移り、通信、SIer、データセンター業界を取材。メディア、都市、AIといった領域にも関心がある。趣味は、読書、散歩、旅行。学生時代は、理論社会学や哲学・思想を学んだ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0