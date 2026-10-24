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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【5】ZetaX／製造機械の故障予兆を検知

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基板
軽量AIを動かす基板（撮影：今井康一）

［社 名］ZetaX（ゼータエックス）
［設 立］2026年2月
［資本金*］10万円
［社員数］4人／15人
［代表者名］佐藤 陽・柳澤京佐
［所在地］東京都渋谷区
   大学発 

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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木皮 透庸 東洋経済 記者
きがわ ゆきのぶYukinobu Kigawa

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車・物流業界を担当し、22年から東洋経済編集部でニュースの取材や特集の編集に携わる。24年7月から26年9月まで週刊東洋経済副編集長。26年10月から東洋経済編集部長。趣味はランニング、登山、旅行、読書。

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