ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【5】ZetaX／製造機械の故障予兆を検知 2分で読める 公開日時：2026/10/24 05:00 有料会員限定 軽量AIを動かす基板（撮影：今井康一） 木皮 透庸 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ZetaX（ゼータエックス） ［設 立］2026年2月 ［資本金*］10万円 ［社員数］4人／15人 ［代表者名］佐藤 陽・柳澤京佐 ［所在地］東京都渋谷区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 545文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #機械学習 #先端科学・研究開発 関連業界 #産業機械 #AI（国内） #FA（ファクトリーオートメーション） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 14 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【6】Vieureka／AI搭載カメラで介護の負担軽減 前の記事 Mujin､SmartHR､WHILL…資金調達二極化､IPO急減で｢選別の時代｣に本格突入､成熟ベンチャーが打つ次の一手 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 木皮 透庸 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 きがわ ゆきのぶYukinobu Kigawa 1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車・物流業界を担当し、22年から東洋経済編集部でニュースの取材や特集の編集に携わる。24年7月から26年9月まで週刊東洋経済副編集長。26年10月から東洋経済編集部長。趣味はランニング、登山、旅行、読書。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0