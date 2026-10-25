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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【19】EmotionX／秘密計算の半導体&クラウド

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専用回路を載せたボード
データを暗号化したまま計算する専用回路を載せたボード（写真：EmotionX）

［社 名］EmotionX（エモーションエックス）
［設 立］2025年6月
［資本金（資本準備金含む）］1億3818万円
［社員数］5人／7人
［代表者名］吉水康人
［所在地］東京都港区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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石阪 友貴 東洋経済 記者
いしざか ともきTomoki Ishizaka

早稲田大学政治経済学部卒。2017年に東洋経済新報社入社。食品・飲料業界を担当しジャパニーズウイスキー、加熱式たばこなどを取材。2019年から製薬業界をカバーし「コロナ医療」「製薬大リストラ」「医療テックベンチャー」などの特集を担当。現在は半導体業界を取材中。

連絡先：t-ishizaka [at] toyokeizai.co.jp

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