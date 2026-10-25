ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【19】EmotionX／秘密計算の半導体&クラウド 2分で読める 公開日時：2026/10/25 05:00 有料会員限定 データを暗号化したまま計算する専用回路を載せたボード（写真：EmotionX） 石阪 友貴 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］EmotionX（エモーションエックス） ［設 立］2025年6月 ［資本金（資本準備金含む）］1億3818万円 ［社員数］5人／7人 ［代表者名］吉水康人 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 547文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #先端科学・研究開発 #スタートアップ #セキュリティインシデント 関連業界 #半導体 #宇宙開発 #サイバーセキュリティー 関連企業 #エヌビディア 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 26 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【20】Visban／5Gのミリ波を届けるサービスを開発 前の記事 すごいベンチャー【18】Yaqumo／中性原子方式の量子計算機開発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 キオクシアから分離した｢秘密計算スタートアップ｣の破壊力､欧米韓メーカーの開発競争が本格化"AIの次"見据えて参戦 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 石阪 友貴 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いしざか ともきTomoki Ishizaka 早稲田大学政治経済学部卒。2017年に東洋経済新報社入社。食品・飲料業界を担当しジャパニーズウイスキー、加熱式たばこなどを取材。2019年から製薬業界をカバーし「コロナ医療」「製薬大リストラ」「医療テックベンチャー」などの特集を担当。現在は半導体業界を取材中。 連絡先：t-ishizaka [at] toyokeizai.co.jp この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0