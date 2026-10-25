すごいベンチャー【19】EmotionX／秘密計算の半導体&クラウド

いしざか ともき

Tomoki Ishizaka

早稲田大学政治経済学部卒。2017年に東洋経済新報社入社。食品・飲料業界を担当しジャパニーズウイスキー、加熱式たばこなどを取材。2019年から製薬業界をカバーし「コロナ医療」「製薬大リストラ」「医療テックベンチャー」などの特集を担当。現在は半導体業界を取材中。

連絡先：t-ishizaka [at] toyokeizai.co.jp