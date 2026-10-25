ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【20】Visban／5Gのミリ波を届けるサービスを開発 2分で読める 公開日時：2026/10/25 05:00 有料会員限定 ガラス基板を使った中継器（写真：Visban） 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Visban（ヴィスバン） ［設 立］2022年9月 ［資本金（資本準備金含む）］2000万円 ［社員数］12人／20人 ［代表者名］S.B. Cha ［所在地］東京都文京区 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 576文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #ネット・IT #先端科学・研究開発 関連業界 #電子部品 #携帯電話事業者 #AI（国内） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/25 更新 26 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【21】JIJ／量子計算機ソフトウェアを開発 前の記事 すごいベンチャー【19】EmotionX／秘密計算の半導体&クラウド 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 大正谷 成晴 編集者・ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おしょうだに・しげはる この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0