営業利益28倍！〈爆益〉キオクシアの異次元の絶好調はいつまで続くのか…今後を占う3つの焦点

四半期で約1.3兆円の営業利益をたたき出したキオクシア。しかし先行きには課題も山積する（写真：編集部）

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2026年6月に株式時価総額が44兆円を超えて一時国内首位に立ったメモリー半導体大手キオクシアホールディングス。しかし、その後は株価がピーク時の11万2700円から半値以下に落ち込んだこともあって、現在の時価総額は30兆円前後で推移する。市況や世界情勢の影響を受けやすいメモリー半導体だけに、その変動ぶりはすさまじい。

キオクシアの足元の業績はまさに絶好調だ。直近の27年3月期第1四半期決算は、売上高が前年同期比5.15倍の1兆7671億円、本業の儲けを示す営業利益が同28.3倍の1兆2700億円と異次元の好業績をたたき出した。

大きな要因は、キオクシアが主力とするNAND型フラッシュメモリーの世界的な需給逼迫だ。コンピューター計算に使用するDRAMと呼ばれるメモリー半導体が、AI半導体向けで需要爆発を起こすと、韓国のサムスン電子やSKハイニックス、アメリカのマイクロン・テクノロジーなどがDRAMの大増産に邁進した。NANDの供給よりも優先したため、NANDの供給不足へ飛び火し、顧客が高値でNANDを買いあさる状況ができ上がったのだ。

第1四半期の「爆益」はメモリー価格急騰が主因