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ニトリ元社長が助言､年中無休･夜9時まで診療する異色のクリニックが覆す医療の常識 ｢コンビニのように使ってほしい｣

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10月1日に開業する八王子総合クリニックは地域密着の“コンビニ型診療所”を目指す（写真：筆者撮影）
  • 鈴木 亮 経済ジャーナリスト

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10月1日、東京都八王子市に異色の医療機関が誕生する。

土日も含め365日、朝8時半から夜9時まで診療する総合クリニックである。手がけるのは医療機関の経営を支援するTENET。八王子に続き、後継者不足に苦しむ地方の診療所を傘下に収め、最終的に全国800カ所で同様の診療所を立ち上げる計画だ。

花房弘也社長によると、今や全国の病院の8割が赤字で、診療所も5割が赤字だという。ビジネスとしての医療は、少子化や人件費の高騰、医療機器など設備投資負担などによって厳しい環境にある。閉院が相次ぎ、地方では医師不足も深刻化している。

新型コロナウイルス禍でオンライン診療が浸透し、病院に足を運ぶ人が減った。コロナが終われば戻ると思われていたが、花房氏によると7～8割程度しか戻らなかったという。「体調が悪いと感じても、医者を訪ねるのは3人に1人」（花房氏）。このままでは日本の医療の現場はますます悪化するとの危機感を持った。

冒頭の「八王子総合クリニック」の院長に就任する石川浩平医師は、「コンビニに行くように、気軽に足を運んでほしい」と語る。通常の時間帯に加え、出勤前や勤務後の会社員が受診できる時間帯も対応する。

「これまでの医療業界の常識を覆したい」と意欲をみせるTENETの花房弘也社長（右）と、「八王子総合クリニック」の院長に就任する石川浩平医師（写真：筆者撮影）

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鈴木 亮 経済ジャーナリスト
すずき りょうRyo Suzuki

1985年、早稲田大学政治経済学部卒、日本経済新聞社入社。97年、欧州総局（ロンドン）駐在特派員、2000年、東京本社編集局証券部次長、05年、『日経金融新聞』副編集長、08年『日経マネー』編集長、11年、日経電子版マネー編集長兼マーケット編集長、13年、日本経済新聞社編集委員兼マネー＆インベスター面編集長などを経て、現在は客員編集委員を務める。著書に『株はよみがえった』（日本経済新聞出版）、『日本株 黄金の時代が始まる』（同）など。静岡県出身。

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