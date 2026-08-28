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ビジネス #AI・半導体 需要爆発

もう1つのコンデンサーも〈日本企業の独壇場〉…AIサーバーに欠かせない｢アルミ電解コンデンサー｣の勢力図

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日本ケミコン製のアルミ電解コンデンサー（撮影：尾形文繁）

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AIサーバー関連銘柄が軒並み値を上げていた今年6月、時を同じくして株価を1年で約5倍に伸ばしていた電子部品メーカーがある。日本ケミコンだ。主力製品であるアルミ電解コンデンサーで世界シェアトップを握る。AIサーバー1台に数千個使われるため、にわかに注目を集めたのだ。

AIサーバー向けのコンデンサーでは、MLCC（積層セラミックコンデンサー）の世界大手・村田製作所が受注を伸ばしているが、アルミ電解コンデンサーはMLCCとは材料や構造、性能が異なる。一般的に、MLCCは電極と誘電体をミルフィーユのように何層にも重ねた微細な部品で、GPUの周りに大量に配置して電圧を安定させ、ノイズを低減させる使い方が一般的だ。

AIサーバー1台に数千個、需給逼迫

一方、アルミ電解コンデンサーはサイズがより大きく、大容量の電気を蓄えやすい。AIサーバーに送電される数百ボルトの交流電流が、実際の演算を行うGPUの周りでは微細な直流電流になるよう、大きな電圧の差を段階的に解消する。ラック内の電源ユニットや、GPUの周辺回路などに配置され、電圧を安定させる役割を担う。電極箔と電解液の入った円筒形のものが一般的だ。

実は、アルミ電解コンデンサーをAIサーバーに供給できるのは、ほぼ日系メーカーのみと言っていい。

電源ラックに数十個積まれる電源ユニットのモデル。円筒形の部品がアルミ電解コンデンサーだ（日本ケミコンにて。撮影：尾形文繁）
記事の続きでは、日系メーカーが強い理由、最大手トップが語るAIサーバー需要の実情を取り上げています。

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徳田 菜月 東洋経済 記者
とくだ なつきNatsuki Tokuda

電子部品業界を担当。東京大学文学部卒業、2025年東洋経済新報社入社。中学2年生までの4年間をアメリカ・デトロイトで過ごし、大学時代は硬式野球部のマネジャーとして駆け回る。緑が好きで、ガジュマルを育てようか検討中。

連絡先：natsuki-tokuda[at]toyokeizai.co.jp

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