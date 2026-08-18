〈実はAI銘柄〉京セラが｢アメーバ経営｣をアップデート､多角化戦略をテコ入れ"AI関連事業"をアピール

京セラのアイデンティティは多角化経営と、それを支えるアメーバ経営にある（写真：編集部撮影）

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INDEX 多角化事業と成長事業が半々

全社戦略の視点が弱かった

構造改革を経て、京セラは「AI銘柄」の一角になれるのか――。

京セラの業績が急回復している。7月30日に発表した2026年度の第1四半期（26年4～6月）決算は、売上高が前期比9.9％増の5253億円、営業利益は同164.7％増の491億円となった。好調な滑り出しを受けて、通期営業利益予想を同23.1％増の1600億円（従来予想は1300億円）に上方修正した。円安効果に加え、AI半導体向け需要が牽引役となっている。

これまで京セラは、22年度から3期連続で営業減益に沈んでいた。24年度の営業利益は272億円まで落ち込み、構造改革を実施した。AIデータセンター向けの積層セラミックコンデンサー（MLCC）需要に湧く、電子部品大手の村田製作所や太陽誘電と比べると、明暗が分かれていた。

そもそも京セラは電子部品専業メーカーではない。その特徴は「経営の神様」と呼ばれた稲盛和夫氏の系譜を受け継ぐ多角化経営にある。祖業はU字ケルシマ（ブラウン管テレビ向けの部品）など、ファインセラミックスの専門メーカーだったが「一本足では（＝単一事業ならば）、その一本足が折れたら（会社が）つぶれてしまう」との危機感から、1973年の第1次オイルショックを機に本格的に展開した。

この時の多角化経営を支えたのが、「アメーバ経営（組織を小集団に分けて独立採算で運営する手法）」だ。これこそが京セラを大企業へと成長させた、経営の核となっている

多角化事業と成長事業が半々

今なお多角化経営を象徴するのが「ソリューション」セグメントで、複合機及びプリンターや法人向けスマートフォン、工具や太陽電池などに加え、宝飾品やキッチン用品など多岐にわたる。しかし近年は、複数の事業がテコ入れの対象となっている。

記事の続きでは、京セラ役員が「あれもこれも手掛ける多角化はダメ」と語った真意や、投資ファンドのオアシスが行った株主提案などについて取り上げています。