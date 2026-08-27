有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/29・9月5日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #POWL狂騒曲ー米国IPO、日本上陸の裏側

スペースXの上場で幹事証券入りした｢みずほ｣の執念…｢POWL｣を活用し､半日で3500億円分の株式を売り切った舞台裏

7分で読める 有料会員限定
みずほフィナンシャルグループ
スペースXのIPOで、みずほ証券は日系証券で唯一幹事団に入った（撮影：梅谷秀司）

INDEX

6月12日にナスダック市場へ上場したスペースX。初日の時価総額は2.1兆ドル（約336兆円）と未曽有の巨大IPO（新規株式公開）となったが、それを支えた幹事団もまた空前の規模だった。世界中から名だたる証券会社が集められ、857億ドル（約14兆円）を調達すべく株式の販売に奔走した。

総勢22社のうち、日系証券で唯一幹事団に入ったのが米国みずほ証券だ。引き受けたスペースX株は約3500億円。海外IPOを日本の個人投資家に販売する「POWL（Public Offering Without Listing、上場なき公募）」を用いた例としては前代未聞の金額だ。SBI証券や楽天証券とも連携しながら売り切った、異例の総力戦を追った。

11年前の「買収」が契機に

「やれやれ」。みずほ証券の浜本吉郎社長は、吉報に胸をなでおろした。

5月20日、スペースXが米証券取引委員会（SEC）に提出した、目論見書にあたる「S-1」が公開された。「Mizuho」。引受証券一覧の中に、米国みずほ証券の名前もあった。幹事団に加わるという下馬評こそあったが、正式な発表はこの日が初めてだった。

日本では野村証券などと競い合う一角にすぎないみずほ証券だが、北米ではほかの日系証券を突き放す。LSEG（ロンドン証券取引所グループ）によれば、2025年の日本株引き受け額は3位。一方、グローバルでは12位で、アジアの金融機関としてはトップだ。欧米の巨大投資銀行群を指す「バルジブラケット」に次ぐ地位に立つ。

北米での存在感は、過去の買収劇が転機になった。みずほフィナンシャルグループは15年、イギリスのロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（RBS）から北米企業約200社に対する貸出債権（32億ドル）を取得。同時に100人超の人材も受け入れ、現地企業との接点や投資銀行業務のノウハウが拡大した。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

POWL狂騒曲ー米国IPO、日本上陸の裏側
2 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

一井 純 東洋経済 記者
いちい じゅんJun Ichii

不動産、銀行業の取材を経て現在は証券業界担当。PE・不動産ファンドやアセットマネジメント、 アクティビズムなどを取材。 CFA協会認定証券アナリスト。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

AI・半導体 需要爆発 特集 11記事
注目キーワード
#出版・書店 #経営 #ローカル線・公共交通