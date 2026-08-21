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ビジネス #AI・半導体 需要爆発

〈基板向けガラスクロス〉独走する日東紡､当初の5G向け拡大は目算外れるも､生産能力増強がAI需要で大当たり

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日東紡が世界シェアをほぼ独占するパッケージ基板用「Tガラス」（写真：日東紡）

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「ガラスクロスの調達制約で、拡販のペースがやや鈍化するかもしれない」「大きな課題はやはりガラスクロスの制約で、引き続き苦戦している」

8月に開かれた銅張積層板（CCL）国内大手メーカーの四半期決算説明会。登壇した経営幹部は同じような説明を繰り返した。2024年ごろから代わり映えのしない光景で、いつも似たような説明が重ねられている。

CCLは半導体パッケージ基板、プリント基板の基礎的な素材だ。CCLには銅箔のほか、絶縁層に主として軟質・硬質系樹脂、フィラー、そしてガラスクロスが用いられる。経営幹部が言うとおり、とりわけガラスクロスの需給が逼迫し、先端半導体の生産のボトルネックになっている。この状況が3年近く続く。

この先端半導体向けガラスクロスでは、日東紡が単独で世界首位をひた走る。100年以上の歴史を持つ老舗企業が、今や先端半導体の生産に影響を与えるプレイヤーとして熱視線を浴び、サプライチェーン上では離れた位置にあるはずの米エヌビディアから、直接アプローチが来たこともあった。

日東紡の梶川浩希上席執行役は「直接の販売先はあくまでCCLメーカーで、以前は直接対話する機会はなかった。劇的に状況が変わった」と語る。

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小島 駿佑 東洋経済 記者
こじま しゅんすけShunsuke Kojima

繊維・化学業界を担当。大学卒業後、全国紙で岐阜市、名古屋市での勤務を経て、2026年2月に東洋経済新報社入社。学生時代は主に文芸、文化批評、現代思想を学び、今でも趣味はインドア派。ネットカルチャー全般が趣味。新潟県新潟市出身。

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