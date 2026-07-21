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ビジネス #レゾナック 半導体材料“頂上戦略”

巨大化するAI半導体で業界が激震､レゾナック｢従来の開発では対応が難しい｣次世代パッケージ技術の標準化にどう挑む

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レゾナックの阿部秀則執行役員はコンソーシアム活動にも深く関わっている（撮影：梅谷秀司）

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総合化学メーカーから半導体材料メーカーへの変身を急ぐ、レゾナック・ホールディングス。成長のカギを握るのが、活況が続く生成AI向け半導体に使用される材料の拡販だ。アメリカのグーグルやアマゾンなどビッグテックとの連携も欠かせなくなる中、いかにして勝ち筋を見いだしていくのか。半導体材料の研究開発を統括する阿部秀則執行役員に聞いた。

――生成AI向け半導体市場が盛り上がっています。レゾナックでは2030年に半導体・電子材料事業の売上高比率を50％（25年は38％）へ引き上げる目標を掲げています。

足元の感覚としては見込み以上だ。AI半導体向け材料に限ると、売上高比率は24年度の約10％から25年度に20％にまで上昇し、足元ではさらにその比率が上がっている。まさにAIの成長とともに拡大している。

――具体的には、どの材料が伸びているのでしょうか？

1つは、パッケージ基板のコアに使われる銅張積層板と呼ばれる材料だが、トレンドが大きく変わってきている。従来はスマートフォン向け半導体のように小型パッケージが主流だったが、AIサーバー向けではどんどん巨大化している。パッケージ基板が大きくなると、技術的には反りという重大な問題が発生するため基板を厚くする必要があるが、ここで銅張積層板の需要が高まっている。

ほかにも熱マネジメント材料として、当社独自の特殊な熱伝導材を展開しており、こちらもAI半導体用途で非常によく伸びている。さらに「HBM（広帯域メモリー）」の積層に使われる絶縁接着フィルムも増えている。

従来の開発手法では対応が難しい

――「AIバブル」を懸念する見方もありますが、この勢いはいつまで続きそうでしょうか？

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レゾナック 半導体材料“頂上戦略”
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横山 隼也 東洋経済 記者
よこやま じゅんやJunya Yokoyama

トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。

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