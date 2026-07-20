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ビジネス #日本株 徹底分析

オリエンタルランド､ディズニー入園料の上限｢1万2400円｣の賭け…｢最高値から半値｣に沈む株価を救えるか

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ディズニー
ミッキーマウスらとゲストが一緒に25周年を祝うショーが開催中だ（編集部撮影）

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「現在の株価水準は、経営陣に対する厳しい評価そのものであるとも痛切に感じているところだ。しかしながら、当社の本源的な価値や成長の可能性に変わりはないと考えている」

日本最大のテーマパーク、東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）を運営するオリエンタルランド（OLC）。今年の定時株主総会は6月26日に千葉市の幕張メッセで開かれた。そこで現状の株価に対する認識を問われた経営陣は、厳しい評価を下されている現状を受け止めつつも成長性については自信を示した。

東証プライム市場に上場しているOLCの株価（株式分割考慮後）は、2024年1月に5765円をつけ上場来高値を記録した。だがその後は、長期的な下落基調に入った。ここ1カ月は持ち直しつつあるとはいえ、7月17日時点の終値は2729.5円と上場来高値の半値程度だ。

かつては「入園者が増えて値段も上げられる」と評価

以前のOLCは何が株式市場から評価されていたのだろうか。大和証券の関根哲シニアアナリストは、「入園者が増えて値段も上げられる成長企業として評価されたことが、バリュエーションの引き上げの背景にあった」と振り返る。

実際、OLCの入園者数はコロナ禍前の13年度から18年度までは年間3000万人台を保っていた。18年度には過去最高となる3255万人を記録し、25年度と比べて約500万人も多かった。

コロナ禍を経てOLCは、課題だった混雑を緩和させて入園者の満足度を上げる戦略に舵を切った。21年3月にチケット料金の変動価格制を導入。需要に応じて価格を変動させ、入園者数の繁閑差を平準化する狙いがあった。22年5月には、少ない待ち時間で施設などを利用できる有料サービス「ディズニー・プレミアアクセス」を導入した。結果、1人当たり売上高は18年度の1万1815円から、25年度は1万8403円へと上昇した。

市場関係者らの話を総合すると、ここ2年の株価下落の要因は複数ある。まず、猛暑に見舞われた夏場の集客苦戦に注目が集まった。また、24年6月にTDSの新エリア「ファンタジースプリングス」が開業してパークが広くなったにもかかわらず、入園者数が伸び悩んでいるとの受け止めが広がった。筆頭株主である京成電鉄がOLC株を売り出すのではという観測もあった。

関根氏は今、3000円を目標株価として投資家に示している。

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具志堅 聡 東洋経済 記者
ぐしかた さとしSatoshi Gushikata

建設、ホテル、アミューズメント・レジャー業界を担当。2014年に西日本新聞社入社。経済部や国際部・釜山駐在などを経て、23年からヤフー（現・LINEヤフー）で、Yahoo!ニューストピックスを編集。25年に東洋経済新報社入社。学生時代には韓国とイギリスに交換留学。大分市出身。

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