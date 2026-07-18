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キャリア・教育 #本当に強い大学2026

総まくり！有名大学の最新動向②｢早稲田大学､慶應義塾大学､上智大学､東京理科大学｣

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2026年4月より西早稲田キャンパス「新52号館」が利用開始された早稲田大学 （写真：早稲田大学）

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新たな学部・学科の設置やキャンパス・施設整備、特色ある教育・入試の取り組みなど、主要大学の最新動向をダイジェストで伝える（今後の新設予定などは仮称）。注目度の高い有名大学の動きを知れば、日本の高等教育の流れ、今後の方向性が見えてくる。

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ここでは、早慶上理（早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学）の動きを取り上げる。末尾には臨時増刊号『本当に強い大学』の「大学四季報」から、ここに出てくる大学の該当箇所を掲載した。

早稲田大学は、32年に創立150周年を迎える。記念事業の一環として早稲田キャンパスに「新9号館」を建設。教育学部・同研究科等の拠点として利用するほか、学生や教職員、卒業生など大学関係者の総合窓口となる「早稲田ポータルオフィス」を7号館から移転する予定となっている。現代における「早稲田の森」をコンセプトにした、自然光や緑を取り入れた空間デザインが特徴だ。利用開始は27年9月の予定。

33年には、理工創設125周年も控えている。周年を機とする西早稲田キャンパスの再整備事業として、52・53・54・59号館の建て替え計画が進行中。52号館はすでに竣工しており、26年4月から供用が開始されている。

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谷口 陽平 ライター
たにぐち ようへいYohei Taniguchi
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