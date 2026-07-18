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アップル時価総額､一瞬だけエヌビディアから首位奪還…AI投資を巡る資金シフトで2025年5月以来の一時的な首位奪還劇

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（写真：ブルームバーグ）

17日午前の米国株式市場で､アップルが時価総額で一時Nvidiaを抜き､再び首位に立った。

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