政治・経済・投資 アップル時価総額､一瞬だけエヌビディアから首位奪還…AI投資を巡る資金シフトで2025年5月以来の一時的な首位奪還劇 3分で読める 公開日時：2026/07/18 05:12 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 17日午前の米国株式市場で､アップルが時価総額で一時Nvidiaを抜き､再び首位に立った。 この記事は有料会員限定です 残り 1027文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #ネット・IT #生成AI #投資 関連業界 #半導体 #AI #米国（GAFAM・IT） 関連企業 #アップル #エヌビディア 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 何回マッサージに行っても｢首こり･肩こり｣がぶり返す人が見落としている､身体の｢最上流にあるリセットボタン｣ 自動車部品｢ジーテクト｣の今期会社計画はやや保守的､上振れの可能性も…主要顧客ホンダが生産回復の見込み 学校は"クソ溜まり"…陰気な高校生が縋る｢生きていく唯一の方法｣ 漫画｢夢なし先生の進路指導｣（第8集 第68話） ｢先生が東大に行かせたがった神童｣20歳になった今､彼が向き合うと決めた《日本が抱えることになる問題》の輪郭 ビタミンCで美肌､免疫力UP､風邪予防…は本当か 効果を信じて飲んでいる人たちが気を付けるべきこと【医師が解説】 ｢友達と会えなくて部屋が荒れた｣ 20代女性が語る"ゴミ屋敷化"の理由…違和感を覚えた"言い訳"の裏にある｢本当の孤独｣ ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0