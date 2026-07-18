総まくり！有名大学の最新動向③｢明治大学､青山学院大学､立教大学､中央大学､法政大学｣

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新たな学部・学科の設置やキャンパス・施設整備、特色ある教育・入試の取り組みなど、主要大学の最新動向をダイジェストで伝える（今後の新設予定などは仮称）。注目度の高い有名大学の動きを知れば、日本の高等教育の流れ、今後の方向性が見えてくる。

ここでは、MARCH（明治大学､青山学院大学､立教大学､中央大学､法政大学）の最新の動きを取り上げる。末尾には臨時増刊号『本当に強い大学』の「大学四季報」から、ここに出てくる大学の該当箇所を掲載した。

明治大学は、31年に迎える150周年記念事業の一環として「山の上ホテル」の改修工事に着手、27年夏のホテル開業を目指す。短期留学の宿泊施設や、社会連携の活動の場などとしても活用される予定となっている。

学部学科改組としては26年度、政治経済学部に政策学科を設置した。それに伴い、地域行政学科は25年度入試を最後に募集を停止している。

青山学院大学は、27年度に「統計データサイエンス学環」の開設を予定する。統計を冠する学部・学環名は日本初。青山キャンパスに設置される初の理系学士課程となる。教育人間科学、経済、法、経営、理工の5学部が連携して設置するため、データサイエンスの応用領域として、それら5学部の専門分野も学べる。