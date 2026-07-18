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キャリア・教育 #本当に強い大学2026

総まくり！有名大学の最新動向①｢北海道大､東北大､東京大､一橋大､東京科学大､名古屋大､京都大､九州大｣

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東京大学は2027年9月に新学部を開設予定（撮影：梅谷秀司）

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新たな学部・学科の設置やキャンパス・施設整備、特色ある教育・入試の取り組みなど、主要大学の最新動向をダイジェストで伝える（今後の新設予定などは仮称）。注目度の高い有名大学の動きを知れば、日本の高等教育の流れ、今後の方向性が見えてくる。

ここでは、旧帝大（北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、九州）に一橋、東京科学、神戸を加えた国立難関10大学を取り上げる。末尾には臨時増刊号『本当に強い大学』の「大学四季報」から、ここに出てくる大学の該当箇所を掲載した。

2026年7月29日（水）に東洋経済オンライン・会員向けイベント「TK-HUB」を開催します（クリックすると申し込み画面にジャンプします）

北海道大学は北海道の再生可能エネルギー活用をいっそう進展させることを目的に、2025年4月、「グリーントランスフォーメーション先導研究センター」を開設した。グリーントランスフォーメーション（GX）は、脱炭素社会を目指し、社会構造をクリーンエネルギー中心に転換する取り組み。グリーンバイオや蓄電池などの研究者約80人が集まり、北海道GXの拠点とする構想だ。

また、北海道で半導体産業の集積が進む状況を背景に、25年4月に「半導体フロンティア教育研究機構」も設置された。

東北大学は27年度、学部を定めず入学する特別教育プログラム「ゲートウェイカレッジ」の創設を予定する。全学部が運営に参画、授業は英語で行う。学生は1・2年次に自身で計画を立てて多様な分野の科目を履修、3年次から5つの「系」に分かれる。うち人文社会科学系は3年次に学部を決定、地球・環境系、数理・物理系、化学系、生命科学系は4年次に学部・学科を決定する。日本人：留学生の比率を5：5、文系：理系の比率を2：8程度とする計画で、募集人員は4月入学88人、10月入学90人。入試は総合型選抜のみ。卒業後は、27年度設置予定の高等大学院など、国内外の大学院への進学が想定されている。

東大新学部の入試形式は

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谷口 陽平 ライター
たにぐち ようへいYohei Taniguchi
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