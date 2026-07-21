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ビジネス #マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗

完成物件は｢財産｣――住友不動産｢シティタワー千住大橋｣に見る値引きしない販売戦略の勝ちパターン

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完成から1年が経つが売り出していない部屋もあるシティタワー千住大橋 （写真：編集部撮影）

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東京の日暮里駅から京成本線で千住大橋駅に向かうと、スカイツリーを背景に地上42階のタワーマンションが進行方向右手の視界に飛び込んでくる。千住大橋駅から徒歩5分、足立区最高層の「シティタワー千住大橋」だ。

「行く春や鳥啼（な）き魚の目は泪」

隅田川を挟んで足立区と荒川区をまたぐ千住大橋は、松尾芭蕉の『奥の細道』出立の地でもある。「シティタワー」は住友不動産の主力ブランドで、土地柄に合わせた外観デザインや豪華な共用部で知られる。シティタワー千住大橋も隅田川の水辺を意識し、エントランスへのアプローチには植木を多めに配置。入り口をくぐると、天井高8.5mのエントランス共用部が広がっていた。

モデルルームになっている6階の一室に足を踏み入れると、柱も壁もない、一面すべて窓の空間が目に入る。後述する「アウトフレーム設計」によるものだ。

大きな窓が開放感を生んでいる（写真：編集部撮影）

総戸数は462戸で、住戸の広さは55～75㎡が中心だ。ホームページで公表している販売価格は8900万～1億3200万円。年収1500万～2000万円程度のパワーカップル層を中心に購入が進む。

2025年5月に完成した物件だが、近日販売が始まる最上階（42階）を含めまだ売り出していない住戸も少なくない。同社が市況をじっくり見極めているからだ。

常識を覆した販売手法

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マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗
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森 創一郎 東洋経済 記者
もり そういちろうSoichiro Mori

1972年東京生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科修了。出版社、雑誌社、フリー記者を経て2006年から北海道放送記者。2020年7月から東洋経済記者。

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