三菱地所レジデンス､マンション事業粗利率37％の実力…番町･麹町など希少立地ばかりで存在感を発揮できる理由

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INDEX 地権者がまず三菱地所に相談

量から質への転換

皇居の西側に位置する千代田区の番町や麹町。三菱地所レジデンスはこの一帯において「ザ・パークハウス」や「ザ・パークハウスグラン」などのブランドで約20棟のマンションを供給してきた。ただ、これらのマンションはランドマークとなるようなタワマンではない。いずれも十数階建てで、100戸以下のものが多い。

そんな「ザ・パークハウス」は外観だけで見分けるのは難しい。れんがを基調としたものもあれば、伝統的な日本建築をモチーフにしたマンションもある。銘板を見つけなければ、同じブランドと気づくことは難しいかもしれない。どのようなマンションに仕上げるのか、用地取得の段階から土地の歴史や文化などを踏まえて社内で練りに練り上げる。それが「唯一無二のものづくりにつながっている」と三菱地所レジデンスの塩谷浩事業戦略部長は言う。

三菱地所の分譲マンション事業は2026年3月期に驚くべき数字をたたき出した。業界では粗利益率20％程度でまずまずの業績とされているが、同社は37.1％。25年3月期から8ポイント以上改善したうえ、27年3月期も37.0％と同水準を維持する見通しだ。

三菱地所の梅田直樹執行役常務は5月の決算会見で「三田ガーデンヒルズなど利益率の高い物件が結構あった。今期も利益率の高い物件が続いている」と説明した。

三田ガーデンヒルズは東京・港区三田1丁目の旧逓信省簡易保険局庁舎跡地で三井不動産レジデンシャルと共同開発した。帝国ホテルと提携したコンシェルジュなど充実したサービスや共用設備を備える超高額物件だ。ほかにも、ザ・パークハウス大阪梅田タワーやザ・パークハウス千代田六番町など優良物件が貢献した。