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ビジネス #マンション大異変　爆騰で進む優勝劣敗

三菱地所レジデンス､マンション事業粗利率37％の実力…番町･麹町など希少立地ばかりで存在感を発揮できる理由

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2014年竣工のザ・パークハウスグラン三番町の住戸は3億～5億円台での売り出しも（写真：編集部撮影）

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皇居の西側に位置する千代田区の番町や麹町。三菱地所レジデンスはこの一帯において「ザ・パークハウス」や「ザ・パークハウスグラン」などのブランドで約20棟のマンションを供給してきた。ただ、これらのマンションはランドマークとなるようなタワマンではない。いずれも十数階建てで、100戸以下のものが多い。

そんな「ザ・パークハウス」は外観だけで見分けるのは難しい。れんがを基調としたものもあれば、伝統的な日本建築をモチーフにしたマンションもある。銘板を見つけなければ、同じブランドと気づくことは難しいかもしれない。どのようなマンションに仕上げるのか、用地取得の段階から土地の歴史や文化などを踏まえて社内で練りに練り上げる。それが「唯一無二のものづくりにつながっている」と三菱地所レジデンスの塩谷浩事業戦略部長は言う。

2028年10月竣工予定のザ・パークハウス赤羽台タワー＆レジデンス最上階のモデルルーム。北区赤羽台の立地では総戸数550戸のタワマンで攻める（写真：編集部撮影）

三菱地所の分譲マンション事業は2026年3月期に驚くべき数字をたたき出した。業界では粗利益率20％程度でまずまずの業績とされているが、同社は37.1％。25年3月期から8ポイント以上改善したうえ、27年3月期も37.0％と同水準を維持する見通しだ。

三菱地所の梅田直樹執行役常務は5月の決算会見で「三田ガーデンヒルズなど利益率の高い物件が結構あった。今期も利益率の高い物件が続いている」と説明した。

三田ガーデンヒルズは東京・港区三田1丁目の旧逓信省簡易保険局庁舎跡地で三井不動産レジデンシャルと共同開発した。帝国ホテルと提携したコンシェルジュなど充実したサービスや共用設備を備える超高額物件だ。ほかにも、ザ・パークハウス大阪梅田タワーやザ・パークハウス千代田六番町など優良物件が貢献した。

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大塚 隆史 東洋経済 記者
おおつか たかふみTakafumi Otsuka

広島出身。エネルギー系業界紙で九州の食と酒を堪能後、2018年1月に東洋経済新報社入社。石油企業や商社、外食業界などを担当。現在は会社四季報オンライン編集部に所属。エネルギー、「ビジネスと人権」の取材は継続して行っている。好きなお酒は田中六五、鍋島。

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