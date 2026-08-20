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ビジネス #AI・半導体 需要爆発

〈アップルも採用検討か〉中国メモリーメーカーYMTCがキオクシア超え世界シェア3位に浮上､技術力と生産能力のすごみ

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YMTCの3D NANDは、中国国内のスマートフォンやパソコンに採用されている（写真：YMTC）

INDEX

AI需要で活況のNAND型フラッシュメモリー市場。日本メーカーで専業のキオクシアの業績も絶好調だ。しかし業界の勢力図は今後、中国企業によって大きく変わる気配が濃厚だ。台風の目となっているのは中国・湖北省武漢にある国策NANDフラッシュメモリーメーカー・YMTC（長江存儲科技）である。

YMTCは2026年4〜6月期、出荷量ベースの世界シェアでキオクシアを抜き、韓国のサムスン電子とSKハイニックスに続く3位に浮上した。キオクシアとのシェア差はごくわずかだったし、販売額ベースではキオクシアのほうが上だった。

つまりYMTCは、スマートフォンやパソコン向けの安いメモリーを大量に出荷してシェアを伸ばしたのであって、データセンター向けの高価格なeSSD（エンタープライズ向けSSD）を主力とするキオクシアとは土俵がやや異なる。

それでも今後キオクシアにとって、さらには韓国2強にとっても、YMTCが無視できないライバルになるのは確実だ。日本人の多くが知らない、YMTCの成長の軌跡を明らかにしよう。

10年で3工場が次々稼働

YMTCが設立されたのは16年7月。半導体コングロマリット・紫光集団の系列企業として、中国政府の半導体国策ファンド・大基金（正式名称・国家集成電路産業投資基金）などから出資を受け、資本金386億元（8878億円）でスタートした。その後、今日に至るまでの10年間でYMTCは増資を繰り返し、現在の資本金は1132億元（2兆6036億円）に膨らんでいる。

調達した巨額資金の使途の1つは、工場への設備投資である。会社設立以来、日本企業には考えられないスピードで増産投資が進められてきた。

YMTCは第1～3工場の建設を急ピッチで進め、生産能力を拡大している（写真：YMTC）
記事の続きでは、YMTCの生産能力増強ペースや、アップルが採用を検討している動き、そして競合であるマイクロンやサムスンをも牽制する、独自技術の強みについても取り上げています。

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杉本 りうこ フリージャーナリスト
すぎもと・りゅうこRyuko Sugimoto

神戸市出身。北海道新聞社記者を経て中国留学。その後、東洋経済新報社、ダイヤモンド社、News Picksを経て2023年12月に独立。台湾の経済誌『財訊』の日本特派員。

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