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異例の任期5年を終えた経産省局長が振り返るラピダス｢諦めるな､腹をくくって量産をやれ｣と激励されたオランダでの一幕

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異動前日となる8月6日夕刻、5年の任期を振り返ってもらった（写真：編集部撮影）

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5年近い任期は経済産業省の局長として極めて異例だ。野原諭氏は2021年10月、半導体政策をつかさどる商務情報政策局長に就き、TSMC（台湾積体電路製造）の熊本工場への補助金交付や、国策半導体会社・ラピダス設立などを手がけてきた。異動前日となる8月6日の夕刻、5年の任期を振り返ってもらった。

――「5年は異例」といわれていますが、5年あったからこそできたこととは？

霞が関の局長クラスは1～2年でどんどん異動するのが伝統的な人事慣行。もしも慣行どおりに2年任期、23年10月までだったとしたら、TSMCの熊本第2工場への支援決定（24年2月）やキオクシアの北上工場への支援決定（同）、米マイクロン・テクノロジーの広島工場への支援決定（25年9月）まで行き着いていなかった。ラピダスも23年9月の起工式で終わっていた。

日本の弱点である半導体設計をテコ入れするために、ラピダス製チップを使うことを想定した設計プロジェクト（キヤノン、富士通に委託）や、後工程の自動化プロジェクトも、任期が2年過ぎた後だ。次の方が頑張って進めたかもしれないが、時間を与えていただいたことでできたことは多かったのではないか。

これは私の持論だが、任期は長いほうがいい。毎年人事のヒアリングで聞かれるたびに、続投したいとお願いしてきた。在任中の政策展開は任期が終われば次の人に引き継ぐが、それぞれ自分の考えがあるから、進め方や重点の置き方が少しずつ変わり、もともとの構想とは違ったものになったりする。

異動で変化が起きるのは必ずしも悪いことばかりではないが、担当者の変更による方針のブレが政策効果を生みにくくしている側面もあるのではないか。日本の行政システムの大きな課題だと思う。

難しいことに挑戦しなければ道は開かれない

――いちばん印象に残っている案件は。

ラピダスは非常に思い入れがある。記憶に残っているのは、まだプロジェクトが発表になる前、22年のゴールデンウィークに、EUV（極端紫外線）露光装置を独占しているオランダのASML本社を訪ねたことだ。

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山田 俊浩 東洋経済 総編集長
やまだ としひろToshihiro Yamada

早稲田大学政治経済学部政治学科卒。東洋経済新報社に入り1995年から記者。竹中プランに揺れる金融業界を担当したこともあるが、ほとんどの期間を『週刊東洋経済』の編集者、IT・ネットまわりの現場記者として過ごしてきた。2013年10月からニュース編集長。14年7月から18年11月まで東洋経済オンライン編集長。19年1月から20年9月まで編集局次長週刊東洋経済編集長。20年10月から会社四季報センター長。25年3月から東洋経済総編集長。00年に唯一の著書『稀代の勝負師 孫正義の将来』（東洋経済新報社）を書いたことがある。早く次の作品を書きたい、と構想を練るもののまだ書けないまま。趣味はオーボエ（都民交響楽団所属）。

 

 

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石阪 友貴 東洋経済 記者
いしざか ともきTomoki Ishizaka

早稲田大学政治経済学部卒。2017年に東洋経済新報社入社。食品・飲料業界を担当しジャパニーズウイスキー、加熱式たばこなどを取材。2019年から製薬業界をカバーし「コロナ医療」「製薬大リストラ」「医療テックベンチャー」などの特集を担当。現在は半導体業界を取材中。

連絡先：t-ishizaka [at] toyokeizai.co.jp

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黒崎 亜弓 東洋経済 記者
くろさき あゆみAyumi Kurosaki

特に関心のあるテーマは分配と再分配、貨幣、経済史。趣味は鉄道に揺られる旅、書店や図書館で本棚を眺めること。1978年生まれ。共同通信記者（福岡・佐賀・徳島）、『週刊エコノミスト』編集者、フリーランスを経て2023年から現職。静岡のお茶屋の娘なのに最近はコーヒーばかり。

連絡先：a-kurosaki[at]toyokeizai.co.jp

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